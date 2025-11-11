식품 선방에도 바이오 부진…CJ제일제당, 3분기 영업이익 25.6%↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매출 4조5326억원, 영업이익 2026억원

바이오 영업익 71.9% 줄어

CJ제일제당이 식품 사업 선방한 가운데 바이오 사업 부진이 이어지며 올해 3분기 수익성이 후퇴했다.

CJ제일제당은 올해 3분기 매출이 전년 동기 대비 1.9% 감소한 4조5326억원, 영업이익은 25.6% 떨어진 2026억원을 기록했다고 11일 밝혔다.

자회사인 CJ대한통운을 포함한 연결기준 매출은 0.3% 증가한 7조4395억원, 영업이익은 15.9% 감소한 3465억원을 기록했다.

부문별로 살펴보면 식품사업부문 매출은 0.4% 증가한 2조9840억원, 영업이익은 4.5% 늘어난 1685억원을 기록했다. 해외 시장에서 지속적인 성장에도 내수 부진과 원가 상승 부담 등으로 국내 식품사업(매출 1조5286억원)에서 일부 어려움을 겪었다.

해외 식품사업은 매출 1조4554억원을 기록해 'K-푸드 신영토 확장' 성과를 이어갔다. 전 세계적으로 확산되고 있는 K-푸드 열풍 속에서 만두, 가공(냉동·상온)밥 등 글로벌전략제품이 9% 성장을 이어갔다. 권역별로는 유럽이 13%로 가장 높은 성장세를 보였다. 지난해부터 유럽 전역에서 집중적인 사업 확장을 추진한 결과, 3분기 말 기준 유럽 내 진출 국가는 27개국으로 확대됐다. 9월부터 신공장을 가동한 일본의 경우, '비비고 만두'를 중심으로 4% 매출 성장을 이어갔다. 미주는 만두와 피자를 기반으로 3% 견조한 성장을 이어갔고, 오세아니아는 주요 메인스트림 유통채널로 판매 제품을 확대하며 매출이 5% 늘었다. 2023년 만두, 지난해 김치를 호주 현지에서 생산한 데 이어 지난 3분기부터는 K-치킨도 생산·판매하고 있다.

바이오사업부문은 매출은 8.4% 감소한 9794억원, 영업이익은 71.9% 줄어든 220억원을 기록했다. 고수익 제품인 트립토판, 알지닌, 핵산 등의 시장 경쟁 심화와 유럽 내 라이신 시황 부진으로 매출과 수익성이 하락했다. 천연 조미소재인 '테이스트앤리치(TasteNRich)'는 신규 고객사를 확보하며 판매량이 증가했으나, 생산 원가 상승 등의 영향으로 수익성은 다소 둔화됐다.

사료·축산(Feed&Care)부문은 매출 5692억원과 영업이익 120억원을 기록했다. 주요 사업국가에서의 사료 판가 하락과 지난해 동기 대비 높은 기저 부담으로 인해 매출과 영업이익이 감소했다.

CJ제일제당은 4분기에도 글로벌전략제품을 중심으로 'K-푸드 신영토 확장'에 집중할 계획이다. 바이오사업부문은 프리미엄 조미 시장을 이끌고 있는 테이스트엔리치의 신규 수요를 지속 발굴한다는 방침이다.





CJ제일제당 관계자는 "'K-웨이브'를 이끌 수 있도록 글로벌 사업 진출을 가속화하는 한편, 사업 포트폴리오 효율화를 통한 수익성 개선에 더욱 힘쓸 것"이라고 말했다.





