중기부, 2026년 '중소기업 혁신바우처' 공고…비수도권 지원 강화

제조 중소기업 대상 컨설팅 등 패키지 지원

인구감소지역 최대 15%포인트 우대

신청서 간소화·지식재산 연계로 행정 부담 완화

중소벤처기업부는 제조 중소기업의 경쟁력 강화를 위해 컨설팅·기술지원·마케팅을 패키지로 지원하는 '중소기업 혁신바우처' 사업의 2026년도 수요기업 1차 공고를 실시한다고 11일 밝혔다.

사업은 ▲일반 ▲탄소중립 ▲중대재해예방 ▲재기컨설팅 4가지 유형으로 구분한다. 유형별로 기업 특성에 맞춘 3개 서비스(컨설팅·기술지원·마케팅)를 바우처 방식으로 지원할 예정이다.

2026년도 지원예산은 2025년도(614억원) 대비 38억원 증가한 652억원(정부안 기준)으로 선정된 기업에는 5000만원 한도 내에서 바우처를 제공한다.

내년에는 비수도권 기업에 대한 지원을 강화한다. 인구감소지역(89개) 중 광역시 자치구를 제외한 농어촌 인구감소지역(84곳)을 균형발전 및 낙후도에 따라 구분, 특별·우대지원지역 및 비수도권 일반지역에 대해 정부지원 보조율을 우대한다. 특별지원지역은 15%포인트, 우대지원지역은 10%포인트, 비수도권 일반지역은 5%포인트 우대 지원한다.

기업의 제출서류 부담도 완화한다. 수요기업이 작성해야 하는 신청서 항목을 16항목에서 6항목으로 간소화했다. 바우처 플랫폼 내 국세청(NICE평가정보), 특허정보원과 연결된 시스템으로 기존 재무제표, 납세증명서 등에서 지식재산권 및 인증 증빙서류를 추가 연계할 계획이다.





중소기업 혁신바우처 사업은 오는 12일 중기부 누리집에 공고될 예정이다. 참여를 희망하는 기업은 혁신바우처 플랫폼 누리집을 통해 온라인으로 신청하면 된다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

