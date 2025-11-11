부산대 수소선박기술센터, KOLAS 국가공인시험기관 인정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국제 효력 갖춘 금속재료 역학시험 인증



수소선박 안전성 검증 신뢰성 강화

부산대학교(총장 최재원) 수소선박기술센터가 한국인정기구(KOLAS)로부터 금속과 관련 제품의 역학시험 분야에서 국제적 효력을 갖는 '국가공인시험기관' 인정을 획득했다.

한국인정기구(KOLAS)는 산업통상자원부 국가기술표준원 산하 기관으로, 시험·교정·제품인증기관 등의 품질시스템과 기술능력을 평가해 국제표준(ISO/IEC) 부합 여부를 공식 인증한다. 국가공인시험기관 자격은 4년간 유지되며, 갱신 심사를 통해 연장 가능하다.

이번 인정을 통해 부산대 수소선박기술센터는 국제적으로 인정받는 수소 환경 전용 금속재료 역학평가가 가능한 국내 유일의 시험기관으로 자리매김했다. 이에 따라 수소선박 핵심 부품과 구조물의 안전성 검증에 대한 국제적 신뢰성을 확보, 국내 수소선박 산업의 기술 자립과 글로벌 시장 진출에 탄력이 붙을 전망이다.

그동안 국내에는 수소선박용 금속재료의 역학적 신뢰성 평가체계가 국제기준에 부합하지 않아 대부분의 시험과 인증을 해외 기관에 의존해 왔다. 그러나 이번 인정을 통해 부산대 시험성적서와 인증서가 국제시험기관인정협력체(ILAC) 회원국 100여개국에서 통용되면서, 관련 기업들의 수출 인증 절차가 간소화되고 비용과 시간을 약 30% 절감할 것으로 예상된다.

탄소중립 흐름 속에서 수소선박은 차세대 친환경 선박으로 각광받고 있다. 고압·극저온 환경에서 운항되는 수소선박의 특성상, 연료탱크·배관·밸브 등 금속재료의 역학적 안정성은 안전 운항을 결정짓는 핵심 기술요소다.

부산대 수소선박기술센터는 국내 최초로 수소선박 특화 R&D 플랫폼을 구축하고, 인장·피로·충격시험 등 금속재료의 역학적 특성 평가 능력 고도화를 추진해왔다. 약 2년여에 걸쳐 시험장비 교정, 시험절차 표준화, 품질경영시스템(QMS) 구축 등 국제수준의 인증체계를 완비했다.





이제명 수소선박기술센터장(부산대 조선해양공학과 교수)은 "이번 국가공인시험기관 인정은 부산대가 보유한 연구 인프라의 기술적 신뢰성이 국제적으로 입증된 결과"라며 "금속재료를 비롯한 수소선박 핵심 부품의 시험·평가 체계를 고도화해 대한민국이 수소선박 기술 강국으로 도약하는 기반을 마련하겠다"고 말했다.

부산대 수소선박기술센터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

