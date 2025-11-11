본문 바로가기
강원도, 의료기기·차부품 39개사 글로벌 시장 공략…3대 국제전시회 참가

이종구기자

입력2025.11.11 08:29

강원도, 핵심 전략품목 수출 확대 11월 총력 지원
도내 총 23개사 홍콩미용전시회·독일 메디카 참가
자동차부품 22개사 상하이 오토메카니카 참가

강원특별자치도(도지사 김진태)는 급변하는 무역 환경 속에서 수출시장 다변화와 전략품목 경쟁력 강화를 위해 올해 남은 기간 총력 지원에 나선다.

강원도가 지난 12일부터 14일까지 홍콩 미용전시회에서 강원공동관을 운영하고 있다. 강원도 제공
특히 11월 한 달간은 도내 핵심 수출 전략품목인 의료기기와 자동차부품 분야에서 총 3개 주요 국제전시회에 연속 참가, 39개 기업의 글로벌 시장 진출을 집중 지원한다.


의료기기 분야에서는 지난 12일부터 14일까지 홍콩 미용전시회, 17일부터 20일까지 독일 메디카에 도내 의료기기 기업 총 23개 사가 강원공동관을 구성하여 참가했다. 자동차부품 분야에서는 오는 26일부터 29일까지 중국 상하이 오토메카니카에 22개 사가 참가하는 등 각 품목별로 특화된 마케팅 전략을 펼친다.


이번 집중 마케팅은 도가 추진하는 전략품목 육성 및 수출 확대의 핵심으로 의료기기는 이미 글로벌 시장에서 검증받은 기술력을 바탕으로 시장 확대를, 자동차부품은 전기차 등 미래 모빌리티로의 산업 전환을 위한 교두보 마련을 목표로 한다.


특히 강원공동관 구성 및 운영 방식의 전시회 참가는 소규모 기업들이 개별적으로 접근하기 어려운 글로벌 전시회에서도 도내 기업들이 경쟁력 있게 제품을 선보일 수 있는 효과적인 지원 방식으로 기업들에 평가받고 있다.


피부미용 의료기기의 아시아 시장 진출을 위한 홍콩미용전시회 참가는 ㈜뉴퐁, ㈜메디콘, ㈜에이치비오티메디칼, ㈜대양의료기, ㈜메디코슨, ㈜현대메디텍, ㈜휴레브, 하호메디, ㈜미라클헬스케어, (재)원주의료기기산업진흥원 등 10개 사, 12부스 규모로 강원공동관을 구성할 예정이며 부스운영, 수출상담회 개최, 기업 홍보 등을 진행한다.


도내 의료기기 기업의 약 40%가 피부미용과 물리치료 분야로, 미용기기를 포함하여 화장품, 스파, 네일 등 글로벌 뷰티 트렌드 리더들이 첨단기술과 혁신제품을 선보이는 이번 전시회는 최적의 진출 기회로 보고 수출계약 체결 확대를 위해 노력할 예정이다.


1969년 첫 개최 이후 올해 57회를 맞는 세계 4대 국제의료기기전시회 중 하나로, 세계 국제의료기기 전시박람회 중 가장 크고 영향력 있는 전시박람회로 평가받고 있는 독일 메디카에는 ㈜제이엔바이오, 씨유메디칼, 주식회사 커넥티드인, ㈜메디코슨, ㈜리스템, ㈜뉴로이어즈, (주)일렉필드퓨처, ㈜심스테크, ㈜스몰머신즈, ㈜아이도트, ㈜지오멕스소프트, ㈜이모코그, ㈜메쥬 등 총 13개 사가 제품별 2개 공동관(의료장비 제품기기, AI접목 디지털 헬스케어)을 구성하여 참가한다.

강원도가 이스탄불 오토메카니카 강원공동관을 운영하고 있는 모습. 강원도 제공

메디카 참가 지원사업은 글로벌 인기 전시회에 소규모 의료기기 기업의 공동관 조성으로 도내 의료기기 해외진출 기회를 제공하고 확대한다는 평가를 받고 있으며, 2026년부터는 의료장비 메인부스인 9홀 대신 10홀에 공동관을 구성하여 글로벌 바이어 대상 강원 의료기기 산업 홍보효과를 제고하는 전략을 펼친다.


중국 상하이 오토메카니카는 아시아 최대 자동차부품 전시회로 약 22만명의 방문객이 참관하며, 특히 전기차(EV) 관련 글로벌 구매 바이어가 중점적으로 참가하는 것이 큰 특징이다.


이번 전시회에는 중국 전기차 시장 공략 및 미래 모빌리티 산업 전환의 발판을 마련하고자 도내 자동차부품 기업 22개 사가 참가하며 원주시와 (사)강원이모빌리티산업협회 주관으로 전시회 참가 이외 현지 협회 공동 연계사업 발굴 등을 위한 전략적 시장개척을 병행 추진할 계획이다.


강원특별자치도 김만호 경제국장은 "올해 남은 기간은 도내 핵심 전략품목인 의료기기와 자동차부품 분야가 동시에 글로벌 무대에서 강원의 기술력과 제품력을 선보이는 매우 중요한 시기"라면서 " 급변하는 무역환경 속에서도 도내 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하고 지속적으로 성장할 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

