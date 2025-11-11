고용노동부 양산지청, 밀양 벌목현장 불시 점검

“고령 근로자 중대재해 예방, 현장 안전수칙 철저히”
고용노동부 양산지청(지청장 권구형)은 지난 10일 밀양시와 합동으로 밀양시 무안면 정곡리 일대 벌목현장에 대한 불시 점검을 실시했다.
벌목작업은 주로 험준한 산지에서 기계톱 등 위험 기계를 사용하는 고위험 작업으로, 특히 작업자 상당수가 고령 근로자인 만큼 중대재해에 취약하다는 지적이 잇따르고 있다.
실제 지난달 30일 밀양의 한 야산에서는 벌목 중이던 70대 근로자가 쓰러진 나무에 깔려 숨지는 사고가 발생했으며, 지난해 3월에도 재선충병 방제 작업 중이던 60대 근로자가 비슷한 사고로 사망한 바 있다. 이처럼 전국적으로 유사한 유형의 벌목 중대재해가 반복되고 있다.
양산지청은 그간 밀양시·양산시·김해시 등 지방자치단체와 산림조합, 원목생산업체 등을 대상으로 중대재해 사고 사례와 예방대책, 벌목 안전수칙 교육을 진행해왔으며, 앞으로도 불시 현장점검을 지속할 계획이다.
권구형 지청장은 이날 현장에서 "벌목작업 전 지형 조건을 면밀히 검토하고, 낙하·전도·협착·붕괴·추락 등 위험요소를 반영한 작업계획서를 반드시 수립해야 한다"며 "근로자 대피 및 안전거리 확보 등 기본적인 안전수칙을 철저히 지켜야 한다"고 강조했다.
