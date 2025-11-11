대구보훈청, 계명대서 ‘턴 투워드 부산’ 캠페인 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유엔참전용사 희생 기리며 추모 묵념 동참

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술)은 지난 7일 계명대학교 성서캠퍼스에서 대학생들과 함께 '유엔참전용사 국제추모의 날' 동참 캠페인을 진행했다.

'유엔참전용사 국제추모의 날'은 6·25전쟁에 참전해 대한민국의 자유민주주의를 수호한 유엔참전용사의 희생과 공헌을 기리기 위해 제정된 날(매년 11월 11일)로, 이날 오전 11시에는 부산 유엔기념공원을 향해 1분간 묵념하는 '턴 투워드 부산(Turn Toward Busan)' 행사가 열린다.

캠페인에 참여한 한 학생은 "유엔참전용사들의 희생에 감사드리며, 더 많은 사람이 묵념에 동참해 그 의미를 되새기길 바란다"고 말했다.





김종술 대구지방보훈청장은 "이번 캠페인에 참여한 계명대 학생들에게 감사드린다"며 "유엔참전용사의 위대한 헌신을 기억하고 감사하는 문화가 더욱 확산되길 바란다"고 말했다.

대구보훈청이 계명대서 ‘턴 투워드 부산’ 캠페인을 진행하고 있다. 대구보훈청 제공

