[포토] 경남 도착한 2026학년도 수능 시험지

경남의 한 2026학년도 대학수학능력시험 시험지구에 도착한 트럭에 수능 문제지가 봉인된 상태로 실려 있다. 이세령 기자

2026학년도 대학수학능력시험 문제지와 답안지가 수능을 사흘 앞둔 10일 경남 도내 시험지구에 도착했다.





경남에선 총 3만 2955명의 수험생이 도내 105개 학교 1277개 시험장에서 수능을 치르게 된다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

