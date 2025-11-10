[내일날씨]출근길 초겨울 날씨…강한 바람에 체감온도 '뚝'

서울 최저 3도·춘천 -1도
서리·얼음 어는 곳도
화요일인 11일 북쪽에서 내려온 찬 공기가 한반도를 덮치면서 아침 기온이 4∼7도가량 떨어져 초겨울 출근길 날씨를 보이겠다.
아침 최저기온은 -1∼7도, 낮 최고기온은 13∼18도로 예년과 비슷하거나 조금 낮겠다.
내륙을 중심으로 아침 기온이 영하로 내려가는 곳이 있겠고 바람도 약간 강하게 불면서 체감온도는 더욱 낮겠다. 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳도 있겠다.
주요 지역 기온은 ▲서울 3~14도 ▲인천 4~13도 ▲수원 2~14도 ▲춘천 -1~14도 ▲강릉 5~14도 ▲청주 4~14도 ▲대전 3~15도 ▲전주 4~14도 ▲광주 5~15도 ▲대구 4~15도 ▲부산 7~18도 ▲제주 10~17도다.
전국에 가끔 구름이 많다가 오후부터 차차 맑아지겠다.
미세먼지 농도는 대기가 청정한 가운데 공기가 위아래로 원활하게 순환하면서 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.
이성민 기자 minute@asiae.co.kr
