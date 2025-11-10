금감원 '삼성생명 일탈회계' 질의서 받아…이달 중 결론날 듯

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생보협회, 지난주 질의서 제출

회계기준원도 시민단체로부터 받아

생명보험협회가 최근 금융감독원에 '삼성생명 일탈회계' 관련 질의서를 제출한 것으로 확인됐다.

10일 금융권에 따르면 생명보험협회는 지난주 금감원에 삼성생명의 일탈회계와 관련해 질의서를 제출했다. 회계기준원도 지난달 한 시민단체로부터 현재 보험업계 회계기준(IFRS17) 상 일탈회계가 타당한지 묻는 취지의 질의서를 받은 것으로 알려졌다.

삼성생명 로고. 아시아경제DB

AD

금감원과 회계기준원 중 한 곳이라도 관련 질의서를 받으면 양 기관과 회계법인·교수 등 외부 전문가가 참여하는 질의회신 연석회의를 열어야 한다. 두 기관에 같은 사안 관련 질의가 들어온 만큼 양 기관이 연석회의 날짜와 방식 등을 조율하고 있는 것으로 전해졌다.

2023년부터 도입된 새 국제회계기준(IFRS17)은 유배당보험 계약자의 몫을 '보험계약부채'로 분류하도록 규정하고 있다. 그러나 금융감독원은 '일탈 조항'을 근거로 삼성생명이 기존처럼 '계약자지분조정' 항목으로 표시하도록 예외를 허용했다.

삼성생명은 1980~1990년대 유배당보험 상품 판매 당시 계약자 납입금으로 삼성전자 지분 8.51%를 매입했다. 올해 6월 말 기준 해당 계약자지분조정 규모는 8조9458억원에 달한다. 이를 두고 일각에서 유배당 보험 계약자 몫의 회계처리를 바꿔야 한다고 문제를 제기했다.





AD

업계는 금감원이 이르면 이달 연석회의를 열고 삼성생명 등 보험사의 '일탈회계' 처리방식에 관한 판단을 내릴 것으로 보고 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>