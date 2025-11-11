중국인 총책과 손잡고 필로폰 유통…조선족 일당 대거 검거

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국인 총책과 공모해 수도권 일대에서 필로폰을 유통·투약한 일당이 경찰에 대거 붙잡혔다.

서울경찰청 마약범죄수사대는 마약류관리에 관한 법률 등 위반 혐의로 필로폰 유통책 56명과 매수자 66명 등 122명을 검거하고 이중 56명을 구속했다고 11일 밝혔다. 사진은 경찰이 압수한 필로폰. 서울경찰청

AD

서울경찰청 마약범죄수사대는 마약류관리에 관한 법률 등 위반 혐의로 필로폰 유통책 56명과 매수자 66명 등 122명을 송치했다고 11일 밝혔다. 이 중 56명은 구속됐다.

경찰에 따르면 중국 내 사회관계망서비스(SNS)에서 활동한 필로폰 판매 총책 A씨에게 고용된 유통책 56명은 2023년 10월부터 지난 5월까지 3058회에 걸쳐 수도권 일대 주택가·우편함 등에 필로폰 총 1890g을 은닉한 후 소위 '좌표(위치)'를 A씨에게 전달했다. 매수자 66명은 A씨에게 매수 대금을 지급하고 SNS을 통해 전달받은 좌표에서 필로폰을 찾아 회수한 뒤 주거지 등에서 투약했다.

경찰 조사 결과 유통책 56명 중 49명, 매수자 66명 중 59명이 조선족인 것으로 드러났다. A씨는 상대적으로 유대감이 많은 조선족을 중심으로 국내 유통책을 포섭한 것이라고 경찰은 설명했다. 유통책들은 대부분 단기간에 큰 돈을 벌 수 있다는 유혹에 넘어가 범행에 가담했다.

경찰은 2023년 10월 A씨와 공모한 판매책 등 37명을 검거하고 필로폰 9㎏을 압수했었다. 이후 도피 중인 A씨가 국내 판매망을 다시 구축한다는 첩보를 입수하고 이번 수사에 착수했다.

이들은 기존의 '던지기 수법'을 고도화해 주택가 대신 CCTV 감시가 어려운 사찰·낚시터·공원 인근 야산 등을 은닉 장소로 활용했다. 공범 간 대화가 끝나면 SNS 대화 내용을 즉시 삭제하고, 수고비는 중국 내 결제 서비스 등으로 주고받으며 치밀하게 수사망을 피해왔다.

한 조선족 유통책은 잠복 중인 경찰관을 경쟁 조직원으로 착각하고 흉기를 휘두르려다 미수에 그친 혐의가 추가됐다. 경찰 관계자는 "마약 거래가 은밀하게 이뤄진다는 점을 감안하면 굉장히 이례적인 사례"라고 설명했다.

경찰은 이번 수사에서 약 5만5000명이 동시에 투약할 수 있는 양인 필로폰 1660g(시가 55억원 상당)과 함께 야구 배트, 회칼, 무전기 등 범행에 사용된 도구를 압수했다. 아울러 피의자들이 필로폰 판매로 얻은 범죄수익 2950만원에 대해 법원으로부터 기소 전 추징보전 결정을 받아 출금을 차단했다.

A씨에 대해서는 인터폴 적색수배가 내려진 상태다. 그는 과거에도 필로폰 수수·소지 혐의로 국내에서 실형을 선고받고 2019년 4월 강제 추방된 전력이 있다.





AD

경찰 관계자는 "유통책 상당수가 단기간에 큰돈을 벌 수 있다는 유혹에 범행에 가담했지만, 총책은 이들을 소모품처럼 이용한다"며 "결국 검거돼 구속과 중형, 범죄수익 환수라는 대가를 치르게 되는 만큼 마약 범죄의 유혹에 결코 넘어가선 안 된다"고 강조했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>