日 완성차 7개사 순이익 27%↓…美 관세 여파 직격탄

4∼9월 순이익 2조920억엔

닛산·마쓰다·미쓰비시 3곳은 적자 전환

美 관세·엔화 약세 겹치며 동반 부진

일본 자동차 기업 7개사의 지난 4∼9월 순이익이 미국 관세조치 등 여파로 작년 동기보다 27.2% 감소한 것으로 집계됐다.

미국 일리노이주 앨곤퀸에 있는 일본 자동차회사 도요타의 판매 대리점 모습. 연합뉴스

10일 교도통신과 니혼게이자이신문에 따르면 도요타자동차, 혼다, 닛산, 스즈키, 스바루, 마쓰다, 미쓰비시자동차 등 7개사의 지난 4∼9월 순이익은 2조920억엔(약 19조7000억원)으로 작년 동기보다 7827억엔(약 7조4000억원) 줄었다. 닛산과 마쓰다, 미쓰비시자동차 3개사는 적자를 기록했다.

니혼게이자이신문은 "코로나19 때인 2020년 이후 5년 만에 처음으로 7개사 모두 순손익이 악화했다"며 "미국 관세조치로 인한 부정적인 영향이 영업이익 기준으로 1조5000억엔에 달했으며 환율 영향도 7000억엔가량의 마이너스 요인이 됐다"고 했다.





도널드 트럼프 미국 행정부는 지난 4월 일본산 자동차에 대한 관세를 종전 2.5%에서 27.5%로 올렸다가 9월16일부터 15%로 낮췄다.





