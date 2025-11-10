전원 중국인 K팝 보이그룹 엠빅 데뷔 "BTS·스키즈 꿈꿔요"

10일 첫 EP '루코이에' 발매

소설 다섯 편 K세계관 구축

엠빅. 토브엔터테인먼트 제공

전원 중국인 멤버로 구성된 K팝 보이그룹이 데뷔했다. 5인조 그룹 엠빅(AM8IC)은 10일 서울 마포구 상암 MBC에서 쇼케이스를 열고 활동을 시작했다.

엠빅은 중국에서 오랜 기간 활동한 한국인 안무가 윤범노 토브엔터테인먼트 대표가 제작했다. 윤 대표는 2015년부터 중국판 '프로듀스 101'인 '청춘유니2'와 중국판 '언프리티 랩스타' 등 서바이벌 프로그램에 참여했고, 약 7년간 중국 50개 기획사에서 800명 이상의 연습생을 지도했다. IQIYI, 텐센트 등 주요 플랫폼이 제작한 프로그램 안무에도 참여하며 현지에서 활동 기반을 쌓았다.

윤 대표는 "한국 회사지만 중국에서 기반을 다져 이 자리에 섰다"며 "전원 중국인 멤버로 기획한 것은 제 바람이었다"고 말했다. 이어 "K팝은 이제 음악을 넘어 하나의 시스템이 됐다"며 "처음부터 중국인 멤버로 K팝 시장에서 성장하고 성과를 내는 것이 목표였다"고 말했다. 그는 "회사 팀원과 한국 강사를 중국으로 초대해 K팝 시스템을 그대로 적용했고, 데뷔 준비는 서울로 옮겨와 진행했다"고 설명했다.

그룹명 엠빅은 '양방향'을 뜻하는 'AMBI-'와 'CONNECT(연결)'의 합성어다. 길을 잃은 소년들이 서로의 진실한 연결을 통해 성장과 구원에 이르는 서사를 세계관으로 설정했다. 사호, 밍카이, 청이, 루, 첸으로 구성된 멤버들은 데뷔 소감을 밝히며 포부를 전했다. 첸은 "오랫동안 꿈꿔온 데뷔라 감격스럽다. 좋은 모습 보여드리겠다"고 말했고, 루는 "어릴 때부터 가수가 꿈이었다"고 말했다.

5년간 연습생으로 지냈다는 사호는 "K팝에는 전 세계 사람들이 좋아할 수 있는 다양한 장르가 있고, 노래가 주는 에너지가 있다"며 데뷔 소감을 밝혔다.

엠빅은 스스로 '5세대 다크판타지돌'로 규정했다. 첫 번째 EP '루코이에(LUKOIE)'에는 타이틀곡 '링크 업(Link Up)'을 포함해 6곡이 수록됐다. 윤 대표는 "멤버들이 각자 다른 지방에서 와 처음 만났을 때 밝은 분위기는 아니었다. 그 느낌이 세계관에도 반영됐다"며 "K팝의 특징 중 하나가 강한 세계관이다. 다크 판타지는 진입 장벽이 있을 수 있지만, 곡 작업에서 유연하게 조정해 대중성을 확보했다"고 설명했다.

또한 "주제가 '연결'이기 때문에 음악과 세계관이 이어질 예정이다. 이미 5편 분량의 소설도 준비됐다"며 "이번 앨범은 다섯 권에 담길 주요 사건을 음악으로 먼저 풀어낸 구성이고, 다음 앨범도 준비 중이다. 더 흥미로운 요소를 보여드릴 것"이라고 덧붙였다.





멤버들은 K팝 그룹으로서 도약 의지도 전했다. 첸은 "스트레이 키즈 선배님을 좋아한다. 만날 기회가 있으면 좋겠다"고 말했다. 다른 멤버들도 세븐틴, 방탄소년단, 빅뱅, 엔하이픈 등을 롤모델로 언급하며 "열심히 하겠다"고 했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

