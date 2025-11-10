세계 '따귀 대회' 출전 中 무술가... 한 방에 광대뼈 골절

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

150만 팔로워 보유 자오훙강

전통 무술 '통배권' 9대 전승자

중국 전통 무술 '통배권(通背拳)'의 9대 전승자가 세계 '파워 슬랩' 대회에 출전했다가 상대의 강력한 한 방에 광대뼈가 부러지는 중상을 입었다.

8일 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 무술가 자오훙강(35)은 지난 1일 사우디아라비아 리야드에서 열린 세계 파워 슬랩 대회에 중국 대표 자격으로 나섰다. 파워 슬랩은 두 선수가 마주 선 채 번갈아 가며 상대의 뺨을 때리는 경기로, 피하거나 방어할 수 없는 것이 특징이다.

사진은 기사의 이해를 돕기 위한 것으로 특정 내용과 관련 없음. 픽사베이

AD

이번 대회는 UFC 대표 데이나 화이트가 2022년 설립한 '파워 슬랩 리그'가 주최했다. 자오는 대회 전 인터뷰에서 "통배권의 위력을 세계에 증명하겠다"고 말하며 강한 자신감을 드러냈다. 약 150만명의 팔로워를 보유한 그는 각종 예능 프로그램에서 맨손으로 벽돌을 부수고 쇠봉을 구부리는 모습 등을 선보이며 '진정한 무술가'라는 타이틀을 얻은 유명인이다.

자오는 중국 정부가 무형문화유산으로 지정한 통배권의 9대 전수자이기도 하다. 2000년이 넘는 역사를 지닌 이 무술은 원숭이의 움직임에서 유래해 개발된 것으로 전해졌다. 국내에서는 일본 무협 만화 '쿵후보이 친미'에 등장해 대중에게 알려졌다.

"눈 주위 봉합 수술받았다…현재 회복 중"

하지만 경기 결과는 예상했던 것과 전혀 달랐다. 자오는 1라운드에서 카자흐스탄 선수 무하마드 아만타예프에게 첫 타격을 맞은 뒤 얼굴이 심하게 부어오르고 눈가가 찢어졌다. 이어진 3라운드에서는 더 강한 한 방을 맞고 그대로 링 위에 쓰러져 패배의 쓴맛을 봐야 했다. 자오는 오른쪽 광대뼈가 골절돼 눈 주위를 다섯 바늘 꿰맸다.





AD

자오는 경기 후 사회관계망서비스(SNS)에서 "눈 주위 봉합 수술을 받았고, 뇌 손상은 없다는 진단을 받았다"며 "현재 회복 중이며 응원에 감사드린다"는 인사를 전했다. 그가 향후 파워 슬랩 대회에 재출전할지 여부는 아직 결정되지 않았다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>