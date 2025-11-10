남양주시, 진건·퇴계원·별내 초등 학부모 '미래교육공동체 아카데미' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아동 범죄예방 미래교육 특강

지역사회 경각심 높여

경기 남양주시(시장 주광덕)는 10일 별내동 소재 카페에서 진건·퇴계원·별내 지역 초등 학부모를 대상으로 '미래교육공동체 아카데미'를 성황리에 개최했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 10일 별내동 소재 카페에서 진건·퇴계원·별내 지역 초등 학부모를 대상으로 '미래교육공동체 아카데미'를 성황리에 개최하고 있다. 남양주시 제공

올해 여덟 번째로 열린 이번 아카데미에는 진건·퇴계원·별내 지역 10개 초등학교 학부모회원 30여 명이 참석해 미래 교육에 대한 뜨거운 열의와 적극적인 참여 의사를 보였다.

행사는 남양주시 교육사업 안내를 시작으로 △미래교육 특강 '작은 관심! 큰 안전! 지켜주는 사랑!' △시장과 학부모가 함께한 자녀교육 공감토크 순서로 이어졌다. 학부모들의 능동적 참여와 소통을 중심으로 구성돼 교육공동체 간 유대 강화와 참여 독려의 의미를 담은 자리가 됐다.

특히 이번 미래교육특강은 연이은 초등학생 대상 범죄로 등하교 안전에 대한 사회적 우려가 커진 시점에서 아동 대상 범죄 예방을 주제로 다뤄 가정과 학교, 지역사회가 함께 해법을 모색하는 유익한 시간으로 꾸려졌다.

주광덕 시장은 "다산 정약용은 기록을 삶의 지침으로 삼으셨다"며 "부모의 기록이 가정의 역사이며 아이의 미래가 된다"고 말해 현장의 큰 호응을 얻었다.

행사에 참석한 한 학부모는 "교육정책 과정에 직접 참여해 의견을 낼 수 있어 뜻깊었다"라고 말하며, "특히 아동 대상 범죄에 대한 구체적인 안전 수칙을 익힐 수 있어 실질적인 도움이 됐다"라고 덧붙였다.





시는 앞으로도 교육 현장의 목소리를 적극 반영해 지역에서 함께 배우고 성장하는 교육공동체 문화를 확산해 나갈 방침이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

