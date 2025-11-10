윤호중 장관, 통합돌봄 점검… "지방정부 중요, 전담인력 보강할 것"

통합돌봄 시범사업지 광주 방문
윤 "전담인력 보강 등 적극 지원"
행정안전부가 '돌봄통합지원법' 시행을 앞두고 통합돌봄 시범사업 지역인 광주광역시를 방문해 현장 의견을 수렴했다고 10일 밝혔다.
윤호중 행안부 장관은 이날 광주 서구 치평동 행정복지센터에서 보건복지부, 광주시, 5개 자치구 및 보건소 통합돌봄 담당자들과 간담회를 열고 애로사항을 들었다.
통합돌봄은 일상생활에 어려움을 겪는 주민이 거주지에서 건강한 생활을 유지할 수 있도록 의료·복지·돌봄 서비스를 연계해 지원하는 제도다. 복합적 도움이 필요한 노인·장애인 등이 주 대상이다.
광주시는 2023년부터 별도의 신청이나 선별 절차 없이 전화 한 통으로 다양한 복지서비스를 받을 수 있는 '광주다움 통합돌봄'을 추진해왔다.
이 자리에서 윤 장관은 "내년 3월 시행을 앞둔 통합돌봄 제도가 자리잡기 위해서는 현장에서 서비스를 제공하는 지방정부의 역할이 무엇보다 중요하다"고 강조했다. 이어 "국민 여러분이 통합돌봄 서비스를 적시에 받을 수 있도록 전담 인력 보강 등 필요한 사항을 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.
윤 장관은 간담회에서 광주 통합돌봄 시범 사업 현황 및 광주 서구 통합돌봄 사례 발표를 보고받았다. 업무 담당자들의 애로 사항 및 정책 제안을 청취하는 시간도 가졌다. 담당자들은 지역사회 통합돌봄의 성공적 안착에 중요한 요소, 정부 지원 요청 사항 등 다양한 의견을 제시했으며, 행정안전부와 보건복지부는 통합돌봄 정착을 위해 필요한 사항을 적극 지원하기로 했다.
배경환 기자 khbae@asiae.co.kr
