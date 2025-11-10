윤호중 장관, 통합돌봄 점검… "지방정부 중요, 전담인력 보강할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

통합돌봄 시범사업지 광주 방문

윤 "전담인력 보강 등 적극 지원"

행정안전부가 '돌봄통합지원법' 시행을 앞두고 통합돌봄 시범사업 지역인 광주광역시를 방문해 현장 의견을 수렴했다고 10일 밝혔다.

윤호중 행안부 장관은 이날 광주 서구 치평동 행정복지센터에서 보건복지부, 광주시, 5개 자치구 및 보건소 통합돌봄 담당자들과 간담회를 열고 애로사항을 들었다.

윤호중 행정안전부 장관이 11일 오후 광주광역시 치평동 행정복지센터를 방문해 통합돌봄 안정 추진을 위한 업무관계자들과의 간담회에서 모두 발언을 하고 있다. 행정안전부

AD

통합돌봄은 일상생활에 어려움을 겪는 주민이 거주지에서 건강한 생활을 유지할 수 있도록 의료·복지·돌봄 서비스를 연계해 지원하는 제도다. 복합적 도움이 필요한 노인·장애인 등이 주 대상이다.

광주시는 2023년부터 별도의 신청이나 선별 절차 없이 전화 한 통으로 다양한 복지서비스를 받을 수 있는 '광주다움 통합돌봄'을 추진해왔다.

이 자리에서 윤 장관은 "내년 3월 시행을 앞둔 통합돌봄 제도가 자리잡기 위해서는 현장에서 서비스를 제공하는 지방정부의 역할이 무엇보다 중요하다"고 강조했다. 이어 "국민 여러분이 통합돌봄 서비스를 적시에 받을 수 있도록 전담 인력 보강 등 필요한 사항을 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.





AD

윤 장관은 간담회에서 광주 통합돌봄 시범 사업 현황 및 광주 서구 통합돌봄 사례 발표를 보고받았다. 업무 담당자들의 애로 사항 및 정책 제안을 청취하는 시간도 가졌다. 담당자들은 지역사회 통합돌봄의 성공적 안착에 중요한 요소, 정부 지원 요청 사항 등 다양한 의견을 제시했으며, 행정안전부와 보건복지부는 통합돌봄 정착을 위해 필요한 사항을 적극 지원하기로 했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>