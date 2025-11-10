대전시, 짜장면·떡볶이·가락국수 등 '꿈돌이 밀키트' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대전 지역성과 전국적 보편 취향 함께 담은 새로운 식탁 경험 제안

사진=대전시 제공

대전시가 '꿈씨패밀리'를 브랜드로 꿈돌이 짜장면과 꿈돌이 떡볶이, 꿈돌이 가락국수 등 3종의 '꿈돌이 밀키트'를 출시했다.

대전시는 10일 시청 10층 응접실에서 대전관광공사, ㈜밀팡과 함께 꿈돌이 밀키트 출시를 위한 공동브랜딩 업무협약을 체결했다.

사진=대전시 제공

이번 협약으로 가락국수, 떡볶이, 짜장면 등 3종을 12월 중 순차 출시해, 대전의 지역성과 전국적 보편 취향을 함께 담은 새로운 식탁 경험을 제안할 예정이다.

특히 가락국수는 과거 대전역에서 즐기던 '추억의 음식'을 현대적으로 재해석한 메뉴다. 대전 방문객과 시민의 기억 속에 남아 있는 따뜻한 한 그릇을 간편 조리로 구현해'대전다움'을 선명하게 전달한다.

함께 선보이는 떡볶이와 짜장면은 남녀노소 호불호가 적은 '전국민 인기 메뉴'로, 일상 식탁에서 부담 없이 즐길 수 있도록 맛과 조리 편의성을 균형 있게 설계했다.

사진=대전시 제공

㈜밀팡은 대전 동구에 기반을 둔 밀키트 유통전문판매원으로, 부대표는 탤런트 김승수다. 김승수 부대표는 대전시 홍보대사로도 활동하며, 지역 기업과의 상생 모델 확산에 힘을 보탠다.

시와 꿈씨패밀리, 밀팡은 제품 기획·브랜딩·유통 전 과정에서 협력을 강화하고, 소비자 반응을 반영한 라인업 확장과 관광 연계 프로모션도 단계적으로 추진할 계획이다.

'꿈돌이 밀키트'3종은 누구나 간편히 조리할 수 있는 조리편의성과 안정적인 품질 관리, 가정 내 체류형 소비 트랜드에 맞춘 구성으로 12월 중 대전 신세계 백화점과 롯데백화점 및 밀팡 공식 홈페이지에서 우선 판매될 예정이다.





이장우 대전시장은 "대전역에서 한 그릇 비우던 가락국수의 온기를 집에서도 간편하게 즐길 수 있도록 지역 기업과 함께 준비했다"며 "누구나 좋아하는 떡볶이, 짜장면을 더해 대전의 이야기가 일상 식탁으로 자연스럽게 확장되고 재방문, 재구매로 이어지는 선순환을 만들겠다"고 전했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

