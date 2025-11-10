동두천서 활짝 핀 '지방자치의 미래'…경기도 시군의원 한마음체육대회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동두천시의회, 2025 시군의원 한마음체육대회 성황

도내 시군의회 의원·직원 900명 참가…4개 권역 대항전 열전

김승호 협의회장 "기초의회, 지방자치의 뿌리…화이부동 실천"

경기 동두천시의회(의장 김승호)가 주관한 '2025 경기도시군의회의원 한마음체육대회'가 지난 7일 동두천시종합운동장에서 경기도 시군의회 의원과 직원 등 총 900여 명이 참가한 가운데 성황리에 개최됐다.

'2025 경기도시군의회의원 한마음체육대회'가 지난 7일 동두천시종합운동장에서 경기도 시군의회 의원과 직원 등 총 900여 명이 참가한 가운데 개최되고 있다. 동두천시의회 제공

이번 행사는 경기도시군의회의장협의회가 주최하고, 김승호 협의회장(동두천시의회 의장)이 이끄는 동두천시의회가 총괄 주관했다. 고영인 경제부지사, 추미애 법제사법위원회 위원장, 김성원 국회의원, 강득구 국회의원 등 참석을 비롯한 주요 내빈과 각 시군의회 의장 및 의원, 의회사무국(과) 직원 등이 대거 참석해 뜨거운 화합과 교류의 장을 열었다.

대회는 '하나 된 경기, 하나 된 의회, 함께 여는 지방자치의 미래'를 슬로건으로, 동부·중부·남부·북부 4개 권역 대항전으로 진행됐다.

축구, 족구, 줄다리기, 농구 자유투, 바구니 공 넣기, 혼성 릴레이 계주 등 다양한 종목이 펼쳐졌으며, 소요산 단풍이 물든 늦가을 동두천을 배경으로 축하공연과 경품 추첨도 이어지며 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

김승호 협의회장은 개회사를 통해 "우리 시군의회는 주민과 가장 가까운 곳에서 주민의 목소리를 가장 먼저 듣고, 주민 행복을 위해 가장 먼저 움직이는 '지방자치의 기초이자 뿌리'"라고 강조했다.

이어 "각 시군의 여건과 현안은 다르지만, 서로의 다름을 인정하면서도 배려하고 협력하는 '화이부동(和而不同)'을 실천할 때 경기도 31개 기초의회는 더욱 강해질 것"이라며, 기초의회 간 선의의 경쟁과 동시에 지방자치 발전을 위한 연대의 필요성을 역설했다.

김 의장은 또 "오늘 한마음체육대회는 단순한 운동 경기가 아니라 우리 모두가 하나로 뭉치는 화합의 장이자, 의원과 직원 여러분이 하나가 되는 우정의 무대"라며 "여기에서 생겨나는 에너지가 우리의 의정활동과 주민 행복에 새로운 활력을 불어넣는 강한 힘이 될 것"이라고 말했다.

행사 운영은 '안전'을 최우선으로 진행됐다. 동두천시의회는 동두천시·동두천경찰서·동두천소방서 등과 긴밀히 협조해 경기장 동선 정비·의료 인력 배치·진행요원 사전 교육 등을 철저히 준비했으며, 행사 종료 시점까지 단 한 건의 안전사고 없이 모든 프로그램을 성공적으로 마무리했다.

한편, 행사를 준비하는 과정에서도 지역경제 활성화에 염두를 두고 대부분의 예산을 동두천 관내 소상공인에게 집행했으며, 참여하는 경기도 내 시·군 의회에서도 관내 재래시장에서 물품 구매를 하는 등 침체된 지역경제에도 적잖이 도움이 된 것으로 알려졌다.

김승호 협의회장은 "동두천의 기운을 듬뿍 담아가는 보람찬 하루가 되었기를 바란다. 산 좋고 공기 좋은 동두천, 소요산 단풍이 참 고운 이 도시를 꼭 다시 찾아와 주길 바란다"며 행사 준비에 각별한 관심과 아낌없는 지원을 아끼지 않은 박형덕 동두천시장과 관계 공무원들에게 공식적으로 감사의 뜻을 전했다.





동두천시의회는 이번 한마음체육대회를 통해 경기도 시군의회 간 교류와 화합을 도모하고, 동두천시가 가진 안보 도시 이미지와 함께 산림휴양·관광 도시로서의 매력도 알리는 등 지역 홍보 효과도 거둔 것으로 평가하고 있다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

