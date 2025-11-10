두산, 3분기 영업익 2313억원…전년比 109%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"반도체 시장 호조…자체사업 실적 개선"

㈜두산은 올해 3분기 연결재무제표 기준 매출 4조4524억원, 영업이익 2313억원을 기록했다고 10일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출이 14.8%, 영업이익은 109.9% 증가한 수치다.

두산 측은 "반도체 시장 호조에 힘입은 ㈜두산 자체사업 실적 개선과 주요 계열사들의 지난해 기저효과 영향으로 전년 대비 이익이 큰 폭으로 상승했다"고 설명했다.

3분기 ㈜두산 자체사업은 매출 5241억원, 영업이익 1087억원을 기록하며, 전년 동기 대비 각각 59.8%, 211.5% 성장했다. 특히 전자BG(비즈니스그룹)는 인공지능(AI)가속기용 및 하이엔드 메모리 반도체용 동박적층판(CCL)과 데이터센터향 차세대 소재 등의 수요 증가에 힘입어 3분기 누적 매출 기준으로 전년 동기 대비 96% 증가한 1조3190억원을 달성했다.

앞서 두산에너빌리티는 지난 5일 3분기 연결 기준 매출 3조8804억원, 영업이익 1371억원을 기록했다고 공시했다. 전년 동기 대비 각각 14.3%, 19.4% 증가한 수치다. 신규 수주는 이번 분기에만 약 1조6000억원을 추가했으며, 3분기까지 누적 수주액은 전년 대비 69.8% 증가한 5조3903억원을 기록했다. 이에 따라 올해 수주 가이던스는 당초 10조7000억원에서 13~14조원으로 상향 조정했다. 4분기에는 체코원전 2기 주기기 제작 공급 계약과 가스터빈 추가 수주 등을 목표로 하고 있다.





두산밥캣은 지난달 30일 공시를 통해 3분기 매출 2조1152억원, 영업이익 1336억원을 기록했다고 밝혔다. 지난해 기저효과와 북미, 유럽 시장의 수요 회복으로 전년동기대비 매출 19%, 영업이익은 6.3% 증가했다. 특히 북미 지역 매출은 달러 기준으로 전년 동기 대비 17% 증가했으며, 유럽·중동·아프리카 시장 역시 16% 성장해 회복세를 이어갔다.





