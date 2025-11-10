日 이와테현 모리오카시 동쪽 바다서 규모 6.2 지진 발생

기상청은 10일 오후 4시23분 일본 이와테현 모리오카시 동쪽 20㎞ 해역에서 규모 6.2의 지진이 발생했다고 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.





진앙은 북위 39.60도, 동경 143.50도이며 지진 발생 깊이는 10㎞다.

기상청

이성민 기자 minute@asiae.co.kr

