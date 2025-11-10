본문 바로가기
하이브, 3Q 영업손실 422억 적자전환…매출은 분기 최대

이명환기자

입력2025.11.10 17:00

매출 7272억원…전년比 37.8% 늘어
"내년 BTS 활동 재개…위버스 흑자 안정 전망"

하이브가 글로벌 지식재산권(IP) 확대를 위한 투자와 북미 사업구조 재편을 위한 일회성 비용 탓에 3분기 적자 전환했다. 같은 기간 매출은 소속 아티스트들의 월드투어가 흥행하면서 분기 기준 최대 기록을 경신했다.


하이브는 올해 3분기 연결기준 영업손실이 422억원을 기록해 전년 동기 대비 적자 전환했다고 10일 공시했다. 같은 기간 매출은 7272억원으로 지난해 같은 기간보다 37.8% 늘었는데, 이전까지 최대 분기 매출이었던 지난해 4분기(7264억원)를 뛰어넘었다.


하이브 로고. 하이브 제공
하이브는 3분기 적자 전환의 요인에 대해 "글로벌 아티스트 IP 확대를 위한 선제적 투자와 북미 사업 구조 개편에 따른 일회성 비용 지출로 인해 총 12%포인트 수준의 영업이익률 하락 요인이 발생했다"고 설명했다. 북미 사업 구조 개편에 따른 일회성 비용도 약 6%포인트 수준의 영업이익률 추가 하락 요인으로 작용했다. 하이브는 북미 시장의 수익성과 운영 안정성을 위해 매니지먼트 중심에서 레이블 중심의 IP 통합 비즈니스 체계로 전환하고 있다.


이에 대해 이재상 하이브 대표는 "하이브의 핵심인 K팝 부문은 올해에도 10~15% 수준의 수익성을 유지할 것으로 예상되는 만큼 회사의 펀더멘탈(기초)은 여전히 강건하다"며 "수익성 부담 요인들이 올해 4분기를 기점으로 대부분 해소될 것으로 전망됨에 따라 내년부터는 수익 구조 개선이 본격화될 것"이라고 설명했다.


3분기 매출을 부문별로 살펴보면 직접 참여형 매출은 4774억원으로 전체 매출의 약 66%를 차지했다. 이 가운데 공연 부문 매출은 전년 동기 대비 3배 이상 성장한 2450억원을 기록했다. 방탄소년단(BTS) 진의 글로벌 솔로 투어, 투모로우바이투게더(TXT)와 엔하이픈의 월드투어 등이 흥행한 효과다. 음반원 부문 매출은 소속 아티스트들의 컴백이 줄면서 전년 동기 대비 감소한 1898억원으로 나타났다.


상품(MD)과 라이선싱, 콘텐츠, 팬클럽 매출 등 간접 참여형 매출은 2498억원으로 전년 동기 대비 22% 늘었다. 이 중 가장 큰 비중을 나타낸 MD 및 라이선싱 부문 매출은 1683억으로 전년 동기 대비 70% 늘었다. 아티스트 투어에 따른 투어 MD와 응원봉, IP 기반 캐릭터 상품의 판매가 호조를 보였다.


팬 플랫폼 위버스도 3분기 누적 기준 흑자 전환했다. 디지털 멤버십, 광고 등 신규 비즈니스 모델 도입에 따른 성과다. 하이브는 위버스가 내년 방탄소년단의 활동 재개와 e커머스 부문 매출 확대, 위버스 자체 디지털 사업 부문의 성장에 힘입어 실적이 개선될 것으로 전망했다.


이경준 하이브 최고재무책임자(CFO)는 "다수의 팀이 데뷔하면서 단기적으로는 수익성이 저하됐지만, 중장기적으로는 글로벌 팬덤 확장과 수익 기반 안정화를 통해 하이브의 성장 구조가 강화될 것"이라고 설명했다.


이 대표도 "내년부터는 방탄소년단 활동 재개와 K팝 아티스트 성장 가속화와 멀티 홈·멀티 장르 전략의 성과 확대, 위버스의 안정적 흑자 유지 등을 핵심축으로 본격적인 수익성 회복 국면에 진입할 것"이라고 강조했다.




이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

