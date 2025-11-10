이장우 대전시장, 최창우 대전일자리경제진흥원장 임명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대전광역시 한의사회 회장·한국조폐공사 비상임이사·대전대학교 겸임교수 역임

왼쪽부터 최창우 대전일자리경제진흥원장, 이장우 대전시장

이장우 대전시장이 10일 시청 응접실에서 최창우 제4대 (재)대전일자리경제진흥원장에게 임명장을 수여했다.

신임 최창우 대전일자리경제진흥원장은 대전광역시 한의사회 회장과 한국조폐공사 비상임이사, 대전대학교 겸임교수 등을 역임했다.

최 신임 원장의 임기는 2년이며, 9월 이전을 완료한 동구 대동 대전지식산업센터에서 업무를 시작한다.

최 원장은 일자리 정보제공 및 취업지원서비스, 소상공인과 자영업자를 위한 현장 기반의 민원 응대와 창업 촉진 및 활성화, 중소기업 판로개척·경쟁력 강화 지원 등의 임무를 맡게 된다.





이장우 대전시장은 "신임 최창우 원장이 대전에서 30년 이상 활동하면서 체득한 풍부한 경험을 바탕으로 현장 중심의 지역경제 활력 제고에 힘써주길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

