이장우 대전시장, 대전교통공사 이광축·대전관광공사 김용원 신임 사장 임명

10일 임명장 받고 3년 임기 시작



왼쪽부터 이광축 대전교통공사 사장, 이장우 대전시장

이장우 대전시장이 10일 이광축 대전교통공사 사장과 김용원 대전관광공사 사장에게 각각 임명장을 수여했다.

이들은 이날 임명으로 앞으로 3년간 조직을 이끌게 된다.

왼쪽부터 김용원 대전관광공사 사장, 이장우 대전시장

이광축 신임 대전교통공사 사장은 성광고등학교와 고려대학교를 졸업했으며, 한국지역민영방송협회 회장, TJB(대전방송) 사장, 배재대학교 특임교수를 역임했다.

김용원 신임 대전관광공사 사장은 대전 남대전고등학교와 대전대학교를 졸업하고, EBS(교육방송), TJB(대전방송)영상국장을 거치고 대전관광공사 상임이사를 역임했다.

신임 사장은 공개 공모 절차를 거쳐 후보자로 선정됐으며 도덕성, 가치관, 공직관, 업무 수행 능력과 자질 등을 검증하는 대전시의회 인사청문회에서 적합 의견을 받았다.

이장우 시장은 이광축 신임 사장에게 "언론 분야에서 축적한 폭넓은 식견과 대외 네트워크를 활용해 3칸 굴절버스 등 신교통수단 구축에 따른 경쟁력 강화와 경영개선에 이바지해 줄 것"을 당부했다.





이어 김용원 신임 사장에게는 "관광공사 상임이사로 재직하면서 쌓은 관광산업에 대한 경험을 활용해, 꿀잼도시로서의 대전관광 활성화에 더욱 힘써 줄 것"을 당부했다.





