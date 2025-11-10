김혜은 '연필' 뉴욕타임스 '올해 우수 그림책' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해의 우수 그림책 10종에 선정

한국 그림책으로 여섯 번째

김혜은 작가의 그림책 '연필'이 뉴욕타임스와 뉴욕시립도서관이 선정한 올해의 우수 그림책(Best Illustrated Children's Books)으로 선정됐다고 출판사 향이 10일 밝혔다.

김혜은 작가. 향 제공

10일 출판사 향에 따르면 뉴욕타임스는 이달 7일(현지시간) '연필' 영어 번역본('Pencil')을 비롯한 총 10종의 그림책을 올해의 우수 그림책으로 정했다고 발표했다.

뉴욕타임스는 해마다 미국에서 출간된 그림책 중 10종을 선정해 11월에 발표한다. 한국 그림책은 2002년 류재수 작가의 '노란 우산'을 시작으로 총 다섯 차례 선정됐으며 '연필'이 여섯 번째다.

'연필'은 김 작가의 데뷔작으로 어린아이가 연필을 사서 한때 나무로 가득하던 숲에 가 베어진 나무를 그리는 과정을 담았다. 이 책은 10개국에 수출됐으며 2023년 볼로냐 국제도서전에서 수여하는 '어메이징 북셀프'에 선정됐다.





김혜은 작가는 "그림책 '연필'은 색연필을 주재료로 그림을 그려온 자신의 반성에서 비롯했다"며 "연필은 나무를 베어 만든 재료인데, 과연 내 그림은 나무의 희생만큼 가치가 있을까 생각하다가 내가 수없이 깎아온 연필밥이 다시 나무가 됐으면 좋겠다고 생각해 이 그림책을 펴냈다"고 밝혔다.





