美 10대들 손짓하며 외친 '67'…'올해의 단어' 등극

‘67’, 미국 10대들 사이에서 시작된 온라인 밈
미국 온라인 사전 사이트 딕셔너리닷컴(Dictionary.com)이 올해의 단어로 '67'을 선정했다.
연합뉴스는 10일 AP통신을 인용해 '67'이 미국 10대들 사이에서 시작된 온라인 밈(meme)이라고 보도했다. 이 단어는 '67' 또는 '6-7'이라고 쓰고 'six-seven'(식스-세븐)이라고 발음한다.
단어의 뜻은 정확하게 알기 어렵다. 다만, 67은 미국 래퍼 스크릴라의 노래 'Doot Doot(6 7)'에서 시작된 것으로 추정된다. 키가 6피트 7인치(약 200.6㎝)인 미국 프로농구(NBA) 선수 라멜로 볼이 등장하는 틱톡 영상에 이 노래가 등장한 뒤로 '67'이 크게 유행하기 시작했고 이후 알파세대(2010년 이후 태어난 세대)들의 은어가 됐다.
딕셔너리닷컴은 이 단어를 '모호한 속어'라고 설명했으며 메리엄-웹스터 사전은 '10대 청소년들이 사용하는 무의미한 표현'이라고 정의했다.
10대들은 이 단어를 손으로 저글링 하는 듯한 제스처와 함께 '그저 그렇다'라거나 '이럴 수도 있고 저럴 수도 있다'라는 뜻으로 쓴다. 어른들에게 질문을 받을 때 불만을 표현하기 위해 사용하기도 한다.
딕셔너리닷컴은 이 단어가 '뇌썩음'(brain rot)의 모든 특징을 가지고 있다면서도 "이 표현을 사용하는 사람들 사이에서는 연관성을 만든다는 점에서 의미가 있다"라고 설명했다.
'뇌 썩음'은 옥스퍼드 대학 출판부가 2024년 뽑은 올해의 단어로 질 낮은 온라인 콘텐츠를 과도하게 소비해 사고력이나 판단력이 흐려지는 상태를 뜻한다.
