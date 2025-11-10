본문 바로가기
김동연 지사 "판교~오포 도시철도 신속 추진…'12분 시대' 빨리 열겠다"

이종구기자

입력2025.11.10 16:26

김동연 경기지사, 16번째 민생투어 광주시 주민 간담회 개최
제2차 경기도 도시철도망 구축계획 연내 고시 목표 추진 중
김 지사, 현장서 ‘신속히’ 9회 언급…신속 추진 의지 드러내
김동연 지사 "교통문제로 이주하는 청년들 보며 책임감 느껴"

"우리 주민 여러분이 (판교~오포 도시철도) 사업에 대한 관심과 열망을 아주 많이 갖고 계신 걸 잘 알고 있다. 지금 마침 제2차 경기도 도시철도망 구축계획을 빨리 진행했고, 아마도 계획대로 한다면 다음 달(12월)에 국토부 협의를 잘 마칠 수 있을 것 같다. 계획대로 잘 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다'"

김동연 지사 “판교~오포 도시철도 신속 추진…'12분 시대' 빨리 열겠다” 김동연 경기도지사가 10일 민생경제 현장투어의 16번째 방문지로 광주시를 찾아 경기 동남권의 주요 교통 혁신 사업인 '판교~오포 도시철도'의 신속한 추진 의지를 강력하게 표명하고 있다. 경기도 제공
김동연 경기도지사가 10일 민생경제 현장투어의 16번째 방문지로 광주시를 찾아 경기 동남권의 주요 교통 혁신 사업인 '판교~오포 도시철도'의 신속한 추진 의지를 강력하게 표명했다.


연내 국토부 고시 목표…'신속' 9회 직접 언급

김 지사는 이날 간담회에서 "우리 주민 여러분이 (판교~오포 도시철도) 사업에 대한 관심과 열망을 아주 많이 갖고 계신 걸 잘 알고 있다"며 현재 추진 중인 '제2차 경기도 도시철도망 구축계획'이 순조롭게 진행되고 있음을 밝혔다.


그는 "계획대로 한다면 다음 달(12월)에 국토부 협의를 잘 마칠 수 있을 것 같다"며 연내 국토교통부 고시 목표를 강조했다. 도는 이 계획을 제1차 때보다 약 5개월 단축해 마무리할 예정이며, 고시 이후에는 사전타당성조사 등 후속 절차가 조속히 추진될 수 있도록 행정 지원을 아끼지 않겠다는 입장이다.


특히 김 지사는 "제가 기재부 장관 출신인 만큼 시간을 단축할 방법을 최대한 찾아보겠다. 경기도와 광주시가 협의해 빨리하겠다"며 현장에서 '빨리', '신속하게' 등의 표현을 9회나 직접적으로 언급해 신속 추진 의지를 강하게 드러냈다.

김동연 지사 “판교~오포 도시철도 신속 추진…'12분 시대' 빨리 열겠다” 김동연 경기도지사가 10일 민생경제 현장투어의 16번째 방문지인 광주시를 찾아 주민들과의 간담회에서 한 주민의 질의를 받고 있다. 경기도 제공

광주시 교통난 해소 절실…"이주 청년들 보며 책임감 느껴"

주민들은 간담회에서 극심한 출퇴근 교통 문제로 인해 수천 명의 인구가 감소하는 등 '판교~오포 도시철도' 사업의 절실함을 호소했다.


이에 김 지사는 "얼마나 교통 문제가 심각했으면 청년들 이주하는 문제도 얘기하고 걱정을 하시는데, 저도 한마음이다"라며 책임감을 느낀다고 공감을 표했다.


그러면서 "경기도가 생각하는 여러 가지 철도나 교통 인프라 계획 중에서 이것만큼 신경을 많이 쓰고 있는 게 없다. 해당 시에서 가장 열망하는 걸로 달달버스 콘셉트를 잡는데, 광주시는 판교~오포 도시철도로 잡았다"며 "제가 기재부 장관 출신인 만큼 시간을 단축할 방법을 최대한 찾아보겠다. 경기도와 광주시가 협의해 빨리하겠다"고 밝혔다.


판교~오포 도시철도는 성남시 판교에서 광주시 오포까지 총연장 9.5㎞ 구간을 지하로 연결하는 노선으로, 총사업비 9452억원이 투입될 예정이다. 이 사업은 국지도 57호선(태재고개)의 만성적인 교통혼잡을 해소하고, 경기 동남권 교통체계를 철도 중심으로 전환하는 핵심 사업으로 기대를 모으고 있다.

김동연 지사 “판교~오포 도시철도 신속 추진…'12분 시대' 빨리 열겠다” 김동연 경기도지사(앞줄 왼쪽 세 번째)가 방세환 광주시장(네 번째) 등 참석자들과 10일 '판교~오포 도시철도' 추진 퍼포먼스를 하고 있다. 경기도 제공

9.5㎞ 지하 연결… 오포에서 판교까지 12분 시대 기대

판교~오포 도시철도가 개통되면 오포역에서 판교역까지 약 12분 만에 이동이 가능해져 광주시민의 교통편의가 크게 향상될 것으로 기대된다.


경기도는 2021년 9월부터 2023년 12월까지 '경기도 도시철도망 구축계획'을 용역을 추진해 '제2차 경기도 도시철도망 구축계획(안)'을 마련했고, 2024년 7월 국토교통부에 승인 신청했다. 이후 국토교통부는 2025년 9월 도시교통정책실무위원회 심의를 마치고 11월 국가교통위원회 심의를 거쳐 연내 고시 목표로 절차를 진행 중이다.


도는 국토교통부와의 원활한 협의 등으로 '제2차 경기도 도시철도망 구축계획'을 오는 12월 고시해(2023년 12월 공청회 시작) 마무리할 예정으로, 이러면 제1차 때(2016년 12월 공청회 시작으로 2019년 5월 고시)보다 약 5개월 단축하는 것이다.

김동연 지사 “판교~오포 도시철도 신속 추진…'12분 시대' 빨리 열겠다” 김동연 경기도지사가 10일 민생경제 현장투어의 16번째 방문지인 광주시를 찾아 경기 동남권의 주요 교통 혁신 사업인 '판교~오포 도시철도' 사업에 대해 설명을 듣고 있다. 경기도 제공

한편, 이날 김동연 지사는 다음 일정으로 광주시 곤지암읍에 위치한 경기도 친환경농산물유통센터를 방문해 친환경 학교급식 생산 농가와 이야길 나누며 생산-유통-급식으로 이어지는 친환경 먹거리 체계의 신뢰 구축 방안을 논의한다. 간담회 이후 김 지사는 유통센터 1층 물류센터로 이동해 식재료 검수와 소분 과정을 참관하고, 지역별 선별 작업에 동참한다.


지금 뜨는 뉴스

경기도 친환경농산물유통센터는 2012년 국·도비 480억원이 투입돼 지상 3층, 지하 1층 규모(총면적 2만6113㎡)로 건립됐다. 전국 최초의 친환경 농산물 전용 유통센터로서 저온저장고와 냉동·일반창고, 집배송장, 선별 포장장, 식품안전센터, 교육장 등 친환경 농산물 유통을 위한 시설을 갖추고 있으며, 현재 16개 기관 262명이 상주 중이다.




광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
