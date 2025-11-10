고흥군, 577억 원 규모 초대형 상수도 사업 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

깨끗한 수돗물 공급

전남 고흥군은 군민의 물 걱정을 단번에 해결할 577억 원 규모의 초대형 상수도 사업 착수에 나선다고 밝혔다.

고흥군은 2026년 상수도 분야 신규사업으로 봉래 예내정수장 재건설 사업 339억 원, 도화 봉룡사덕지구 지방상수도 비상 공급망 구축사업 109억 원, 남양 망동지구 지방상수도 비상 공급망 구축사업 62억 원, 풍양지구 2단계 지방상수도 비상 공급망 구축사업 67억 원 등 총 577억 원 규모의 신규 상수도 공급사업을 추진할 계획이다.

고흥군 청사 전경

'예내정수장 재건설사업'은 나로도 지역에 1일 4,000톤 규모의 최첨단 정수처리시설을 새로 건설하는 사업으로, 완공 시 봉래면과 동일면 주민 3,198명이 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급받게 될 전망이다.

또 이번 2026년 상수도 신규 공급사업을 통해 도화면 고당·봉동·봉서·황산·청룡 등 5개 마을, 남양면 선정·덕흥·왕주·주암 등 4개 마을, 풍양면 삼신·사동·신평·축두·문암·소곡·동적 등 7개 마을을 포함한 총 3개면 14개 마을 1,097명의 주민이 맑고 안전한 수돗물 혜택을 받을 예정이다.

고흥군은 이번 신규사업과는 별도로 고흥군 전역 노후 상수관망 정비(225억 원), 강동정수장 정비(382억 원), 지방상수도 비상공급망 구축(95억 원,) 농어촌 생활용수개발사업(7개 지구, 54개 마을, 617억 원), 도서지역 식수원개발사업(227억 원) 등 총 1,546억 원 규모의 사업을 단계적으로 추진하고 있다.

공영민 군수는 "상수도 공급사업이야말로 군민이 일상에서 크게 체감할 수 있는 대표적인 공공서비스"라며 "민선 8기 3년 동안 먹는 물 문제로 어려움을 겪던 군민의 불편을 해소하기 위해 최선을 다해 뛰어왔다"고 말했다.





이어 "내년부터 착수되는 역대급 규모의 상수도 신규 사업을 통해 군민이 안심하고 사용할 수 있는 깨끗한 수돗물 공급과 안정적 예산 확보에 앞으로도 전력을 다하겠다"고 덧붙였다.





