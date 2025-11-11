경찰청, 초국가 스캠범죄 대응 ‘글로벌 공조 작전회의’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰청 오는 12일까지 초국가 스캠 범죄 공동 대응을 위한 '글로벌 공조 작전회의'를 개최한다고 11일 밝혔다.

이번 공조 작전회의에서는 인터폴, 아세아나폴, 유엔마약·범죄사무소 등 3개 국제기구와 한국, 라오스·말레이시아·미국·브루나이·베트남·영국·인도네시아·일본·중국·캄보디아·캐나다·태국·필리핀·호주·UAE 등 총 16개 공조국이 참여했다.

대한민국 경찰청이 주도하는 초국가 스캠·인신매매 대응 공동작전 '브레이킹 체인스'의 첫 대면 회의로, 작전명은 스캠센터·인신매매·온라인 사기 등 초국가 범죄로부터 피해자들을 '범죄의 사슬로부터 해방시키겠다'는 의지를 담았다.

각국이 선정한 스캠·사이버 등 조직범죄 사건 24건과 관련 추적단서 75건에 대해 자료를 교환하고, 피의자 검거·송환 등 구체적 공조 방안을 협의했다. 특히 증거가 충분히 확보된 스캠 조직 관련 사건 8건에 대해서는 피의자 검거 및 피해자 구출을 위한 공동대응 방안이 논의됐다.

경찰청은 스캠 범죄 피의자가 다른 지역으로 도피하는 이른바 '풍선효과' 방지를 위해 대한민국이 인터폴에 펀딩하고 있는 '도피 사범 추적 작전'과 연계해 합동 대응을 추진하기로 했다.





이재영 경찰청 국제협력관은 "이번 글로벌 공조 작전회의는 국제사회가 초국가 스캠 범죄에 대응하기 위한 협력의 틀을 실행 단계로 옮기는 중요한 출발점"이라며 "대한민국 경찰은 각국과의 긴밀한 공조를 통해 스캠 범죄 단지 근절의 실질적 진전을 이끌고 피해자 보호에 앞장서겠다"고 밝혔다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

