한국산업단지공단, '2025년 여가친화 인증기관' 선정

"직원 목소리 반영한 조직문화 조성 성과 인정"

한국산업단지공단이 문화체육관광부가 주최하고 지역문화진흥원이 주관하는 '2025년 여가친화 인증기관'에 선정됐다고 10일 밝혔다.

여가친화 인증 제도는 국민여가활성화기본법 제16조에 근거해 근로자의 일·가정 양립과 여가활동을 모범적으로 지원하는 기업 및 기관을 인증하는 제도다.

대구 한국산업단지공단 본사 전경. 한국산업단지공단

산단공은 '직원 공감형 조직문화 실현 로드맵'을 기반으로 직원 목소리를 반영한 여가 시간 보장 및 여가 환경 지원 등 일과 삶의 균형을 실천하는 조직문화 조성 성과를 인정받았다. 특히 ▲1시간 단위 연차 사용 ▲전 직원의 90% 이상 유연근무 활용 ▲KICOX 가족캠프 ▲비용 매칭형 하계 휴양시설 지원 ▲사내 동호회 운영비 지원 등을 통해 여가친화 문화 정착을 위해 노력하고 있다.





이상훈 산단공 이사장은 "일과 여가의 조화는 근로 만족도를 높이는 동시에 조직의 지속 가능한 성장 기반이 된다"며 "한국산업단지공단은 직원이 신나게 일하고 즐겁게 쉴 수 있는 환경을 조성해 근무 효율을 높일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

