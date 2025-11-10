비대면진료 경험한 환자 97%·의사 73% '만족'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국리서치, 비대면진료 만족도·개선 의견조사 결과 공개

환자 "비대면진료 과목 확대·의약품 배송 허용 원해"

의사 "의료사고 책임과 보상기준 마련 필요"

정부가 비대면진료 제도화에 속도를 내고 있는 가운데 비대면진료를 이용한 환자의 97%가 만족한다고 답했다. 의사는 10명 가운데 7명이, 약사의 경우 절반 이상이 비대면진료에 대해 만족하는 것으로 나타났다.

비대면진료 중개 플랫폼 업체들이 참여하는 원격의료산업협의회(원산협)는 10일 기자간담회를 갖고 '비대면진료 정책에 대한 만족도·개선 의견 조사' 결과를 공개했다. 이번 조사는 한국리서치에 의뢰, 지난 9월23일~10월22일 비대면진료 이용 경험 환자 1051명, 비대면진료 경험 의사 151명, 비대면조제 경험 약사 279명을 대상으로 실시했다.

조사 결과, 비대면진료를 이용한 환자의 97.1%(중복 응답)가 '만족한다'고 응답했으며, 특히 ▲시간 절약 효과(95.7%) ▲의료 접근성 개선(94.5%) ▲대면진료 지연·포기 문제 해결(93.5%) ▲병원과 약국 정보 접근 용이(91.8%) ▲의약품 접근성 개선(88.5%) ▲반복 처방 ·만성질환 관리 용이(85.7%) 등에서 높은 만족도를 보였다.

비대면진료를 경험한 환자의 91.5%가 '삶의 질이 향상됐다'고 답했으며, 비대면진료 중단 시 88.0%가 '일상에서 불편을 느낄 것'으로 예상했다. 또 응답자의 94.9%가 '향후 비대면진료 이용 시 플랫폼을 활용할 의사가 있다'고 밝혔다.

의사와 약사의 경우, 비대면진료를 경험한 의사의 73.5%와 약사의 56.2%가 만족한다고 답했다. 공통적으로 ▲환자의 의료 접근성 개선(의사 82.1%, 약사 68.5%) ▲의약품 접근성 개선(70.9%, 66.3%) ▲환자와의 소통에 큰 어려움 없음(70.2%, 57.7%) 등을 긍정적으로 평가했다. 이들 의사의 92.7%와 약사 82.4%는 '다음에도 비대면진료에 참여하겠다'고 응답했다.

대면진료 경험이 있는 병원에서만 비대면진료를 허용하는 규제에 대해서는 환자의 61.1%, 의사의 67.5%가 반대했다. 환자들의 반대 이유로는 ▲경증 질환, 기존 약 처방도 초진을 거쳐야 해 불필요한 대면진료 증가(69.8%) ▲평가, 진료비 등을 비교해 의료기관을 선택할 수 있는 권리 제한(64.8%) ▲경증 질환, 기존 약 처방은 새로운 의사에게 받아도 불안하지 않음(64.4%) 등이 꼽혔다. 의사 역시 ▲경증 질환, 기존 약 처방은 새로운 의사에게 받아도 불안하지 않음(77.5%) ▲고령자, 직장인, 의료 취약지역 거주자 등의 의료 접근성 악화(73.5%) ▲과거 방문 확인, 비대면진료 가능 여부 파악 등 이용 과정의 번거로움(67.6%) 등을 반대 이유로 꼽았다.

비대면진료 법제화 과정에서 정부와 국회가 가장 중요하게 고려해야 할 정책으로는 환자는 ▲전과목 비대면진료 허용(39.0%) ▲의약품 배송 허용(37.7%) ▲약의 성분명 처방(35.1%) 등을 꼽았다. 의사는 ▲의료사고 책임과 보상 기준 마련(44.4%) ▲비대면진료 건강보험 수가체계 현실화(43.0%) ▲의사 판단하에 초진 허용대상 범위 확대(34.4%)를, 약사는 ▲약 성분명 처방(64.9%) ▲대형 약국 쏠림 방지를 위한 제도적 장치 마련(47.0%) ▲비대면진료 공공 플랫폼 구축(33.7%) 등이 필요하다고 답했다.





이슬 원산협 공동회장은 "비대면진료는 이미 국민이 선택하고 현장에서 실현되고 있는 의료의 현실"이라며 "정부가 국민의 선택권과 의료접근성 확대를 위한 법제화를 추진하고 규제 중심이 아닌 혁신과 육성 중심의 정책으로 전환해 준다면 비대면진료 서비스 업계 또한 미래 의료체계 완성을 위해 책임 있는 민간 파트너로서 최선을 다하겠다"고 강조했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

