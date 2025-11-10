세종도시교통공사, 두루타버스 이용하는 수험생 '응원 이벤트' 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

두루타버스에 설치된 수험생 응원메시지와 간식. /사진= 세종도시교통공사 제공

오는 13일 치러지는 2026학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생들의 선전을 기원하는 '두루타 버스 수능 응원 이벤트'가 실시된다.

세종도시교통공사에 따르면 이 행사는 '두루타, 여러분의 내일을 함께 달립니다'라는 주제로 두루타 이용 수험생들과 시민들에게 따뜻한 격려의 메시지를 전하기 위해 마련됐다.

행사 기간(11월 10일부터 13일까지) 동안 두루타 차량 내에 간식 바구니와 핫팩을 비치하고, 공사 직원들이 직접 버스에 탑승해 수험생들에게 "수험생 여러분! 두루타가 응원합니다"라는 인사와 함께 격려의 말을 전한다.

특히 차량 내부에 응원 문구 스티커를 부착해 수험생들의 긴장된 마음을 조금이나마 덜고 편안하게 이동할 수 있도록 응원의 분위기를 조성한다는 계획이다.

도순구 교통공사 사장은 "두루타가 시민 곁에서 함께 달리는 생활 교통수단인 만큼, 이번 수능 응원 이벤트를 통해 수험생들에게 작은 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 시민과 함께하는 따뜻한 서비스를 지속해서 추진하겠다"고 말했다.





운영방식 개편 이후 월 이용 인원이 1만 명을 돌파해 개편 전(월 4700명) 대비 약 2배 이상 증가하며 큰 호응을 얻고 있는 두루타는 세종형 수요응답형(DRT) 모델로서 성과를 인정받아 전국은 물론 해외에서도 주목받는 교통혁신 사례로 평가되고 있다는 게 공사 측 설명이다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



