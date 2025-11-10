속초시, 고위직이 먼저 바꾼다…성평등 조직문화 확산 앞장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4대 폭력 예방·토론형 성인지 역량 강화 교육 실시

공직사회 존중·배려 문화 실천

이병선 시장 포함 고위직 44명 참여

강원도 속초시가 10일 시청 신관 대회의실에서 이병선 시장을 비롯한 5급 이상 고위직 공무원 44명을 대상으로 '4대 폭력 예방 및 도란도란 토론으로 키우는 성인지 역량 강화 교육'을 실시했다.

이번 교육은 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 등 4대 폭력 예방을 위한 법정 의무교육으로, 단순한 강의식이 아닌 토론과 참여 중심의 프로그램으로 진행됐다. 속초시는 이번 교육을 통해 공직사회의 성인지 감수성을 높이고 건강한 조직문화 조성에 중점을 두었다.

교육은 한국양성평등교육진흥원의 안명자 전문 강사가 맡아 ▲4대 폭력에 대한 올바른 인식과 대응 ▲고위직 공무원의 책임과 역할 ▲조직 내 성평등 가치 확산 방안 등을 주제로 심도 있게 진행했다. 특히 실제 사례를 중심으로 자유로운 의견을 나누며, 성인지 감수성을 강화하고 성평등 문화를 확산하기 위한 실질적 대화의 장이 마련됐다.





이병선 속초시장은 "이번 교육은 일방적인 전달이 아닌 서로의 생각을 공유하는 열린 토론의 장이었다"며 "고위직 공무원들이 앞장서서 존중과 배려의 조직문화를 실천하고, 공직사회 전반에 성평등 가치가 확산될 수 있도록 솔선수범하겠다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

