충남도, '아랍 자본' 등1억7천만달러 외자유치…민선8기 40억달러 돌파

김태흠 지사 "50억달러 목표 달성 눈앞…충남, 글로벌 투자 최적지로 도약"



충남도가 글로벌 경기 침체 속에서도 4개국 4개 외국인투자기업으로부터 1억7100만달러(약 2400억 원)의 투자를 유치하며 '힘쎈충남'의 외자유치 행보에 가속도를 붙였다.

이로써 민선8기 출범 이후 누적 외자유치 규모가 41억4700만달러를 돌파, 목표치 50억달러 달성에 성큼 다가섰다.

충남도는 10일 대회의실에서 열린 투자유치협약식에 김태흠 지사를 비롯해 미국·UAE·스위스 등 4개국 투자기업 대표와 도내 4개 시·군 단체장이 참석한 가운데 투자유치협약을 맺었다.

이번 협약으로 ▲한국메티슨특수가스(미국) ▲하이티(UAE)·유아이헬리콥터 ▲ABB로보틱스(스위스) ▲동신포리마(한·일 합작) 등 글로벌 기업이 아산·예산·천안·홍성 지역에 총 1억7100만달러를 투자한다.

도에 따르면 한국메티슨특수가스는 아산 인주면에 반도체용 특수가스 2공장을 신설해 8100만달러를 투자한다.

하이티와 유아이헬리콥터는 예산에 '유아이에어모빌리티'를 설립, 고중량 무인 화물드론 제조 시설을 구축할 예정이다.

또 스위스 ABB 로보틱스는 천안에 2000만달러 규모의 자동화 솔루션 사업장을 조성하고, 홍성의 동신포리마는 2000만달러를 들여 친환경 바닥재(LVT) 생산라인을 증설한다.

김태흠 지사는 "충남은 대한민국 제조업의 중심이자 글로벌 투자에 가장 매력적인 지역"이라며 "외자유치 50억달러 목표 달성으로 세계가 찾는 투자 허브로 도약하겠다"고 밝혔다.





한편 도는 첨단산업 클러스터 구축, 외국인투자지역 확대, 인센티브 강화 등을 통해 글로벌 투자 유치 기반을 한층 강화할 방침이다.





