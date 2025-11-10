회원구 구암2동 복지패밀리봉사회, 반찬 나눔 봉사 활동 펼쳐

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 창원특례시 마산회원구 구암2동은 10일 구암2동 복지패밀리봉사회가 11월 두 번째 토요일, 관내 어려운 이웃들을 위해 사랑의 반찬 나눔 봉사활동을 실시했다고 밝혔다.

구암2동 복지패밀리봉사회 반찬나눔행사.

AD

지난 8일 복지패밀리봉사회는 거동이 불편한 홀몸 어르신과 중증장애인 19세대에 불고기 등 밑반찬 3종을 전달하고 날씨가 겨울로 접어들고 있기에 따뜻하게 보내기를 각별히 당부했다.

구암2동 복지패밀리봉사회는 저소득 가정 및 거동이 불편한 장애인 세대에 손수 만든 밑반찬을 직접 배달해 정기적인 방문을 통해 어려운 이웃들의 안부를 살피고 고독사 예방과 사회안전망 확충에 앞장서고 있다.





AD

이우필 복지패밀리봉사회장은 "추운 날씨가 이어지는 겨울을 앞두고 구암2동 복지패밀리봉사회의 작은 정성이 어려운 이웃들에게 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠다"며 "앞으로도 회원들과 함께 어려운 이웃들을 지속적으로 발굴하고 지역사회를 위해 다양한 봉사활동을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>