경남농협, '농심천심(農心天心) 운동' 발대식 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'농부의 마음이 하늘의 뜻' 국민공감

속에 지속가능한 농업 실현 다짐



경남농협은 그랜드머큐어 앰배서더 창원에서 '농심천심(農心天心) 운동 발대식'을 열고 농업·농촌의 가치를 지키며 지속가능한 농업을 실현하기 위한 범국민 실천 운동의 본격적인 첫걸음을 내디뎠다.

경남농협, 농심천심(農心天心) 운동 발대식 개최.

AD

'농심천심(農心天心) 운동'은 국민 먹거리를 책임지는 농업·농촌의 소중한 가치를 재조명하고, 농부의 마음이 곧 하늘의 뜻이라는 정신 아래 국민적 공감대를 확산하기 위한 운동이다.

지난 7일 열린 행사에는 박완수 경상남도지사를 비롯해 경상남도 농업정책 관계자, 농협중앙회 및 농민신문사 이사 및 농협 계열사 지사장 및 시군지부장, 농·축협 조합장 그리고 새농민회, 고향주부모임, 농가주부모임, 청년농업인 등 주요 농업인단체가 참석했다.

참석자 전원이 함께 농심천심 운동 실천을 다짐하는 결의의 시간을 가지고, 박완수 도지사와 참석자들이 함께하는 '경남 농업 발전을 위한 허심탄회한 대화의 장' 이 마련되어 농업 현장의 어려움과 발전 방향에 대한 의견이 활발히 교환됐다. 또한 참석자들은 농심천심 운동 추진 결의를 다지는 상징 퍼포먼스를 통해 농업·농촌의 지속가능한 미래를 향한 뜻을 함께 모았다.

박완수 경남지사는 "경남 농업, 농촌의 여러 가지 부분에서 더 많은 투자가 이루어지도록 노력하겠다"며 "농업, 농촌의 가장 핵심적인 역할을 하는 농협에서도 힘을 모아달라"고 말했다.





AD

류길년 본부장은 "농심천심 운동은 농협과 농업인과 지역민이 하나 되어 농업, 농촌의 새로운 전환점이 될 것"이라며 "경남도와 농업인과 농협이 힘을 모아 농업의 공익적 가치와 사회적 책임을 실천하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>