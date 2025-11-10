신한은행, 日 사무라이채권 시장서 400억엔 조달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

첫 엔화 전환채권 발행

신한은행이 일본 사무라이채권 시장에서 엔화 전환채권을 발행해 총 400억엔(약 3780억원)을 조달했다.

AD

신한은행은 지난 7일 총 400억엔 규모의 전환채권 발행을 성공적으로 완료했다고 10일 밝혔다. 사무라이채권은 일본 채권시장에서 외국 기업이나 정부가 발행하는 엔화 표시채권이다. 이번에 발행된 채권의 만기와 금리는 2년물(1.322%), 3년3개월물(1.556%), 5년물(1.732%)이다.

이번 발행은 사무라이채권 시장 최초의 전환채권이다. 전환채권은 탄소배출량 감소와 환경에 대한 영향을 축소하는 기업에 자금을 조달하기 위한 목적으로 발행하는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권의 한 종류로, 일본 내 전환채권에 대한 관심이 확대되는 가운데 이뤄진 첫 시도였다. 신한은행은 이번 발행 과정에서 일본 내외 투자자들의 관심이 집중되자 당초 계획 대비 발행 규모를 100억엔 증액했다.

조달된 자금은 국제 전환금융 기준에 따라 고탄소 산업의 에너지 효율 개선, 친환경 전환 프로젝트 등 지속가능성 강화를 위한 용도로 한정해 사용될 예정이다. 신한은행 관계자는 "이번 발행 성공은 해외 금융기관의 일본 전환금융시장 진출을 촉진하는 계기가 될 것으로 기대된다"며 "앞으로도 재무적 성과와 자본 안정성을 기반으로 해외 투자자와의 관계를 지속적으로 강화해나갈 것"이라고 말했다.





AD

한편 신한은행은 2020년 하반기부터 13회 연속 ESG 채권을 발행하고 있다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>