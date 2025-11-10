"향수자극" vs "시대역행"…35만 찾은 라면축제 때아닌 '마이콜' 논란

파마머리·검정 얼굴 분장에 흑인 비하 논란

"한국인 캐릭터"vs "블랙 페이스" 갑론을박

사흘간 35만명에 달하는 방문객이 찾았던 '2025 구미 라면축제'의 축제 홍보 영상을 둘러싸고 뒤늦게 온라인 커뮤니티에서 '인종차별' 논란이 일어났다. 10일 온라인 커뮤니티에는 '구미 라면축제 근황'이라는 제목의 글이 올라왔다. 이 글에는 해당 축제 홍보 영상의 캡처 사진과 더불어 마이콜에 대한 내용이 공유돼 있었다.

지난달 30일 경북 구미시 공식 유튜브에 올라온 ‘2025 구미 라면축제’ 홍보 영상 속 마이콜. 유튜브 채널 '구미시'

문제의 영상은 지난달 30일 구미시 공식 유튜브에 공개된 '2025 구미라면축제 초청가수 특별무대 - 라면과 구오룡' 영상이다. 애니메이션 '아기공룡 둘리' 속 캐릭터인 마이콜과 둘리, 도우너가 결성한 밴드 '핵폭탄과 유도탄들'의 노래 '라면과 구공탄'을 개사한 것으로, 영상 속 마이콜 역할을 맡은 배우는 마이콜을 흉내 내기 위해 검은색의 파마머리 가발을 쓰고 얼굴과 입술은 까맣게 칠했다. 또 입 주변에는 흰색 원을 그렸다.

'아기공룡 둘리'의 추억을 떠올리게 하는 영상이었지만 해외 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티에서는 흑인을 비하하는 '블랙 페이스'(흑인이 아닌 인종의 배우가 흑인을 흉내 내기 위해 얼굴을 검게 칠하는 분장)라는 비판이 쏟아졌다. 전날 세계 최대 규모의 온라인 커뮤니티 '레딧'에 한 네티즌이 해당 영상을 캡처해 공유하면서 논란은 일파만파 번졌다. 게시물에는 "한국은 아직도 블랙 페이스를 하나", "심지어 한 도시의 공식 유튜브에 올라온 영상" 등의 댓글이 달렸다.

이에 국내 누리꾼은 '아기공룡 둘리' 속 '마이콜' 캐릭터를 설명하며 "흑인을 흉내 낸 분장이 아니라 한국에서 오랫동안 사랑받아온 애니메이션 속 한국인 캐릭터를 구현한 것"이라고 댓글을 달기도 했다. 그러나 일부 국내 누리꾼 사이서도"신중하지 못했다"는 지적이 이어졌다. 이 가운데, 구미시 유튜브 채널에는 "국내에서 이 캐릭터가 어떻게 받아들여지는지와 무관하게 블랙 페이스는 전 세계적으로 금기시되고 있다", "마이콜 캐릭터를 모르는 외국인들은 불쾌하게 여길 것" 등의 의견이 댓글로 달렸다.

'토종' 한국인 캐릭터 마이콜 두고 논란 여전

실제 '아기공룡 둘리'의 캐릭터 마이콜은 고길동의 옆집에 사는 가수 지망생으로 까만 피부와 곱슬머리, 두툼한 입술로 인해 외국인이나 혼혈로 오해받곤 한다. 그러나 마이콜은 성인 마(馬)씨인 한국인 캐릭터로 마이콜은 예명이고, 실제 이름은 '이골'로 알려져 있다. 마이클 잭슨과 같은 팝스타가 돼 미국 라스베이거스에서 공연하는 게 꿈이며, 실제 작품 곳곳에 마이클 잭슨을 염두에 둔 설정이 엿보인다.





'아기공룡 둘리'의 캐릭터 마이콜. 아기공룡 둘리

그러나 이런 배경에도 불구하고 마이콜 캐릭터와 관련한 논란은 지속해서 있었다. 앞서 2019년에는 혼혈 모델 한현민이 노브랜드 버거 광고에서 마이콜 역할을 맡았는데, "흑인을 희화화한 캐릭터를 흑인 혼혈에 맡겼다"라면서 인종차별이라는 주장이 나오기도 했다. 이에 대해 한현민은 한 인터뷰에서 "어릴 때부터 마이콜 닮았다는 이야기를 종종 들었다"며 자신은 해당 역할을 긍정적으로 소화했다고 밝힌 바 있다. 한편, 지난 7~9일 구미시 일대에서 열린 구미 라면축제는 사흘간 35만명이 방문하며 화제를 모았다. 축제를 대표하는 '갓 튀긴 라면'은 48만개가 판매되고 셰프들이 선보인 라면 메뉴는 5만 4000여 그릇이 판매돼 총 10억원에 달하는 매출을 올렸다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

