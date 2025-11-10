뻥뚫린 위판장, 을씨년스런 처마지붕 사라진다… 부산공동어시장 현대화사업 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산시, HJ중공업 컨소시엄과 계약체결

낡은 처마 지붕 아래 뻥 뚫린 위판장이 을씨년스런 풍경을 연출했던 재래식 부산공동어시장이 역사 속에 숨고 새 얼굴로 탄생한다.

부산시(시장 박형준)는 10일 국내 최대 수산물 산지 위판장인 부산공동어시장 현대화사업의 공사계약을 ㈜HJ중공업 컨소시엄과 체결했다고 밝혔다. 10년 넘게 지연돼온 숙원 사업이 본격화하는 것이다.

시는 지난 7월 실시설계 기술제안입찰을 통해 낙찰예정자로 선정된 HJ중공업 컨소시엄으로부터 10월 17일 최종 설계도서를 제출받았으며 조달청을 통해 이날 공식 계약을 마무리했다. 연말부터 인허가 절차를 거쳐 본격적인 건축공사가 시작되며 2029년 준공을 목표로 한다.

부산공동어시장은 1973년 개장 이후 반세기 동안 부산 수산업의 중심 역할을 해왔다. 이번 현대화사업을 통해 노후화된 시설과 개방형 경매장을 개선하고 밀폐형 저온 위판장과 자동 선별기 등 첨단 물류 시스템을 갖춘 현대적 수산물 유통 거점으로 탈바꿈한다.

사업은 총 2412억원(국비 1655억원, 시비 499억원, 어시장 자부담 258억원)을 투입해 연면적 6만1971㎡ 규모로 조성된다. 지하 1층, 지상 5층 규모의 안전하고 효율적인 시장으로 재탄생할 예정이다.

그동안 사업이 지연된 원인이던 어시장 측과의 의견 차이도 해소됐다. 시는 지난 8월부터 한달간 '설계도서 보완 협의체'를 운영해 위판장 폭 확대, 기둥 간격 조정 등 주요 요구사항을 반영했다. 이를 통해 효율성과 현장성을 모두 갖춘 최종 합의안을 도출, 연내 착공 기반을 마련했다.

공사는 위판기능 유지에 중점을 두고 세 단계로 나뉘어 진행된다. ▲1단계는 우측 본관과 돌제, ▲2단계는 업무시설 및 중앙위판장, ▲3단계는 좌측 본관과 돌제 공사로 구분되며 위판량이 많은 10~3월 성수기에는 공사를 최소화할 계획이다. 공사 기간에도 위판장 면적의 약 60~70%를 사용할 수 있도록 하고 나머지는 유휴지를 활용한 대체위판장으로 운영한다.





박형준 부산시장은 "이번 공사계약은 부산 수산업의 미래를 여는 역사적인 순간"이라며 "흔들림 없는 사업 추진으로 부산공동어시장을 대한민국 수산 유통 혁신의 중심이자 글로벌 수산 허브로 키워가겠다"고 힘줬다.

부산공동어시장 조감도.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

