본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

최교진 장관 "생애주기별로 인공지능 기본 교육 지원"

오주연기자

입력2025.11.10 14:25

시계아이콘03분 28초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

교육부, 전 생애 걸친 AI 보편 교육안 발표

교육부가 인공지능(AI) 대전환 시대를 맞아, 국민 모두 AI 혜택에서 소외되지 않도록 '생애주기별 맞춤 AI 기본교육'을 확대한다. 현행 교육과정 내 AI 교육시간을 대폭 늘리고, 일반 학교보다 정보 과목(컴퓨팅 시스템, 인공지능, 데이터 등) 시수가 많은 'AI 중점학교'를 현재 730개교에서 2028년까지 2000개교로 확대해 초·중·고 학생들의 AI 역량을 키워나간다. 거점국립대를 중심으로 AI 기본 교육을 강화하며, 2026년부터는 30개 대학에 다양한 학문과 AI 융합 강좌로 지원하기로 했다. 또한, 이미 직장에 다니고 있거나 AI 역량 강화를 원하는 성인이라면 누구나 본인에게 필요한 수준의 AI 교육을 받을 수 있도록 AI 사내 대학원 설치 활성화, K-MOOC 등을 통한 AI 온라인 공개강좌 확대 등을 통해 평생·직업교육을 강화해나갈 방침이다.


최교진 장관 "생애주기별로 인공지능 기본 교육 지원" 교육부
AD

AI 인재 조기 양성…5.5년 만에 박사학위 취득, 과학고·영재학교 AI 입학 전형 확대

10일 교육부는 이같은 내용을 담은 '모두를 위한 인공지능(AI) 인재 양성 방안(AI for All)'을 발표했다. AI 시대를 제때 준비하지 않으면 글로벌 패권 경쟁에서 밀릴 수 있다는 위기의식을 갖고, '인재' 양성에 초점을 맞춰 대비하겠다는 복안이다. 교육부는 이번 방안 발표를 계기로 국정과제를 더욱 속도감 있게 추진해 AI 3대 강국 실현을 뒷받침할 계획이다.


교육부의 주요 목표는 ▲생애주기에 걸친 보편적 AI 교육 확대 ▲AI 세계 3강 도약을 견인하는 혁신인재·융합인재 등 다층적 인공지능(AI) 인재양성으로 설정했다.


이를 위해 초·중등 교육부터 AI 소양을 키울 수 있도록 지원하고, '과학기술인재 확보 전략'에 맞춰 정부 차원의 우수 인재 양성과 확보를 구체적으로 지원할 예정이다.


현행 교육과정 내에서 교사가 교육과정 재구성을 통해 정보 교과 내 AI 교육 시간을 확대할 수 있도록 하고, 교·사대 A 교육과정 개발 등 예비교원 단계부터 교원의 AI 역량 강화를 지원한다.


또한 AI 중점학교를 2028년 2000교까지 단계적으로 확대한다. AI 중점학교는 일반 학교보다 정보 교과 시수를 확대할 수 있고, 다양한 AI 동아리 활동과 진로·체험 프로그램 등을 운영하게 된다. 이를 통해 현장의 다양한 AI 전환 노력을 지원하며, 급격한 정책 추진으로 혼란이 유발되지 않고 교사·학생·학부모가 AI 대전환을 충분히 준비할 수 있도록 하겠다는 계획이다. 국가교육위원회와도 협업해 AI 교육 체계화를 위한 초·중등 교육과정 개정도 추진할 예정이다.


최교진 장관 "생애주기별로 인공지능 기본 교육 지원"

뿐만 아니라 비전공 대학생도 AI 기본 소양을 갖출 수 있도록 거점국립대 중심으로 AI 기본 교육을 강화하고, 우수 강좌·교원을 인근 대학 등과 공유할 수 있도록 한다. 2026년부터 30개 대학에 다양한 학문과 AI를 결합한 융합강좌, AI 윤리적 활용 등 다양한 교양강좌 개발을 지원한다. 대학생들이 과제 등에 생성형 AI를 광범위하게 활용하는 현실을 고려해, AI에 지나치게 의존하지 않고, 윤리적으로 활용할 수 있도록 AI 리터러시 역량을 포함할 예정이다.


성인 학습자를 위한 대책도 마련한다. 직무 관련 인공지능(AI) 역량을 키울 수 있는 재직자 에이아이디(AID,AI+Digital) 집중과정을 2025년 30교에서 2026년 38교로 확대하고, 언제 어디서든 AI 기본 소양을 함양할 수 있도록 케이무크(K-MOOC), 사이버대, 방송대 등 온라인 플랫폼을 활용한 AI 교육 지원도 강화한다. 또한, 30세 이상 성인 학습자가 경제적 부담 없이 AI·디지털 활용 역량을 개발할 수 있도록 디지털 평생교육 이용권도 확대한다.


AI 대전환이 지역 균형과 함께 이뤄지도록, 지역 단위 AI 교육도 강화한다. 우선, AI 교육지원센터를 2026년 3개 교육청에 설립하고, 2028년까지 전국 17개 시·도교육청 전체에 확대할 계획이다. 또한, 거점국립대를 지역 AI 거점대학(2026년 3개교, 300억 원)으로 집중 육성한다. 지역산업과 연계한 대학별 강점 학문 분야 학과와 AI 관련 학과 중심의 단과대학 설치, GPU 등 인프라 구축 비용도 지원한다. 이와 함께 내년 37개교 선정 예정인 AI 부트캠프는 지역 중심으로 선정하기로 했다. 이를 통해 우수 인재가 해당 지역에서 성장할 수 있는 기반을 강화하겠다는 방침이다.

최교진 장관 "생애주기별로 인공지능 기본 교육 지원"

과학고 및 영재학교의 AI·소프트웨어(SW) 특화 교육과정 및 프로그램 운영 지원 대상을 올해 14교에서 내년 27개 전체 과학고·영재학교로 늘리기로 했다. AI 인재 조기 양성에 힘을 쏟겠다는 취지에서다. 또한 학·석·박 통합 과정을 운영할 수 있는 신속 처리제(패스트 트랙)를 신설해, 우수 인재가 대학 입학 이후 5.5년 만에 박사학위를 취득하고, 20대 초중반에 산업·연구계로 진출할 수 있도록 제도도 손본다. 우수 교원이 정년을 마친 이후에도 계속 교육·연구에 참여할 수 있는 '국가석좌교수제(가칭)' 도입을 검토하고, 산학 겸임 등의 기준을 명확히 해 우수 인재의 해외 이탈 문제도 완화할 방침이다. 대학의 연구 성과가 창업을 통해 산업으로 이어질 수 있도록 창업 기금(펀드) 운영 등 창업 활성화도 지원한다.


성인·비전공 대학생도 AI 교육…산업·학문 전반서 AI 융합 인재 양성

교육부는 각 산업에서 요구하는 융합인재를 양성하는 데에도 지원책을 강화하기로 했다. 초·중등 단계부터 AI 융합인재 양성 기반을 마련하기 위해, 학생이 다양한 교과 지식을 활용해 융·복합적 문제를 해결할 수 있도록 스팀(STEAM) 교육을 강화한다. 인공지능 학습·연구의 기초가 되는 수학·과학 교과를 중심으로 학생들의 AI 데이터 역량을 강화하며, 지능형 과학실을 2027년까지 모든 초·중·고 학교에 확대할 계획이다.


이와 함께 이차전지, 바이오 등 첨단분야와 AI를 연계한 교육과정을 개발·운영할 수 있도록 지원하는 AX 부트캠프, 전문대학 대상 AID 활용을 확산하기 위한 AID 전환 중점 전문대학 사업을 신설한다.


미래 사회에서 요구되는 비판적 사고력과 생각하는 힘을 기르기 위해, 수업에서 학생 스스로 질문을 만들고 토론을 통해 사고를 확장하는 '질문하는 학교 선도학교'를 올해 104개교에서 2027년 200개교로 확대한다.


산업체와 직업계고·대학이 함께 교육과정을 설계하고 인재를 양성하려는 노력은 그동안 다양하게 이뤄져 왔다. 하지만 급변하는 AI 기술 발전으로 기업들은 인재 부족 문제를 호소하고 있다. 정부는 AI 인재양성 과정에 산업계의 참여를 확대하고, 다양한 방식을 통해 산업 현장에서 신속하게 활용 가능한 인재들을 양성한다는 계획이다.


AI에 특화된 마이스터고를 신규로 지정해 나감과 동시에 마이스터고 전공과목에 AI 활용을 유도하는 재도약 지원 사업 참여학교를 연간 7개교씩, 2030년까지 35개 신규 선정할 계획이다. AI 분야 중심으로 직업계고 학과의 재구조화를 확대하고, 2030년까지 모든 특성화고에 AI 리터러시·활용 역량을 강화할 수 있도록 적극 지원할 예정이다.


또한, 기업과 대학이 협약을 맺고 산업수요에 맞는 AI 인재를 양성하는 계약학과 및 계약정원제는 지속 확대하기로 했다. 졸업예정 학생들이 기업에서 직무 경험을 할 수 있는 인턴십 과정도 지원한다. 기업이 AI 인재를 직접 양성하는 사내대학원 설치 관련 제도를 정비하고, 산학협력을 통해 수행한 연구개발 성과물 등으로 학위를 취득할 수 있도록 하는 '산업학위제(가칭)'를 도입한다.


지금 뜨는 뉴스

AD

최교진 교육부 장관은 "인공지능(AI) 인재양성은 국가의 생존 전략 차원에서 모두가 함께 고민하고, 해결해야 할 과제"라면서 "교육부는 모든 국민이 일상에서 인공지능을 손쉽게 활용할 수 있도록 생애주기별 인공지능 기본 교육을 지원하고, 에이엑스(AX) 시대를 선도할 수 있는 인재를 양성할 수 있도록 하겠다"고 말했다. 또한 "인공지능 대전환과 인재양성은 정부 부처 전체가 힘을 합쳐야 하는 만큼, 관계부처와 협업도 강화해 나갈 것"이라고 강조했다.




오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
기금·공제 대해부
  • 25.11.1006:53
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자자들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 공무원연금 기금이 수급자 급증과 보험료(기여금) 수입 정체라는 구조적 딜레마

  • 25.11.0707:00
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 군인공제회의 성장이 가파르다. 최근 5년간 연평균 자산 성장률은 12%로, 지난해

  • 25.11.0607:00
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금ㆍ공제회에 대해 심층 분석해 본다. 대한지방행정공제회(행정공제회)는 2003년 5월 코람코자산신탁의 부동산투자펀

  • 25.11.0507:00
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 사립학교교직원연금공단(사학연금)은 2013년 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q가 잡

  • 25.11.0407:00
    ②대체투자 비중 압도적… 공제회 '롤모델' 교직원공제회
    ②대체투자 비중 압도적… 공제회 '롤모델' 교직원공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 연기금과 달리 회원들이 자발적으로 가입하는 공제회는 많은 복지혜택으로 회원

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.1011:11
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사

    대통령실은 배당 확대를 통한 주주가치 제고 등의 실효성을 높이기 위해 국민 의견에 당·정·대가 화합하는 자세가 필요하다는 입장이다. 이를 두고 배당소득 분리과세 최고세율을 낮추는 방향에 힘을 실어 준 것이라는 해석이 나온다. 이재명 대통령이 '생산적 금융 대전환'을 꾸준히 강조해 온 만큼 지속적인 증시 부양을 위해 배당소득 분리과세 최고세율을 35%(정부안)에서 25%로 10%포인트 완화하는 방안이 유력하게 검토되는

  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

  • 25.10.3014:38
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(10월 29일) 소종섭 : 최민희 민주당 의원(과학기술정보방송통신위원장, 약칭 과방위원장)과 관련해 논란이 계속되고 있습니다. 이번에는 최 의원의 딸이 자신의 SNS에 결혼한 건 지난해 8월이라고 표시했다는 보도가 나왔어요. 최 의원은 국감 끝나고 해명

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기