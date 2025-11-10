최교진 장관 "생애주기별로 인공지능 기본 교육 지원"

교육부, 전 생애 걸친 AI 보편 교육안 발표

교육부가 인공지능(AI) 대전환 시대를 맞아, 국민 모두 AI 혜택에서 소외되지 않도록 '생애주기별 맞춤 AI 기본교육'을 확대한다. 현행 교육과정 내 AI 교육시간을 대폭 늘리고, 일반 학교보다 정보 과목(컴퓨팅 시스템, 인공지능, 데이터 등) 시수가 많은 'AI 중점학교'를 현재 730개교에서 2028년까지 2000개교로 확대해 초·중·고 학생들의 AI 역량을 키워나간다. 거점국립대를 중심으로 AI 기본 교육을 강화하며, 2026년부터는 30개 대학에 다양한 학문과 AI 융합 강좌로 지원하기로 했다. 또한, 이미 직장에 다니고 있거나 AI 역량 강화를 원하는 성인이라면 누구나 본인에게 필요한 수준의 AI 교육을 받을 수 있도록 AI 사내 대학원 설치 활성화, K-MOOC 등을 통한 AI 온라인 공개강좌 확대 등을 통해 평생·직업교육을 강화해나갈 방침이다.

AI 인재 조기 양성…5.5년 만에 박사학위 취득, 과학고·영재학교 AI 입학 전형 확대

10일 교육부는 이같은 내용을 담은 '모두를 위한 인공지능(AI) 인재 양성 방안(AI for All)'을 발표했다. AI 시대를 제때 준비하지 않으면 글로벌 패권 경쟁에서 밀릴 수 있다는 위기의식을 갖고, '인재' 양성에 초점을 맞춰 대비하겠다는 복안이다. 교육부는 이번 방안 발표를 계기로 국정과제를 더욱 속도감 있게 추진해 AI 3대 강국 실현을 뒷받침할 계획이다.

교육부의 주요 목표는 ▲생애주기에 걸친 보편적 AI 교육 확대 ▲AI 세계 3강 도약을 견인하는 혁신인재·융합인재 등 다층적 인공지능(AI) 인재양성으로 설정했다.

이를 위해 초·중등 교육부터 AI 소양을 키울 수 있도록 지원하고, '과학기술인재 확보 전략'에 맞춰 정부 차원의 우수 인재 양성과 확보를 구체적으로 지원할 예정이다.

현행 교육과정 내에서 교사가 교육과정 재구성을 통해 정보 교과 내 AI 교육 시간을 확대할 수 있도록 하고, 교·사대 A 교육과정 개발 등 예비교원 단계부터 교원의 AI 역량 강화를 지원한다.

또한 AI 중점학교를 2028년 2000교까지 단계적으로 확대한다. AI 중점학교는 일반 학교보다 정보 교과 시수를 확대할 수 있고, 다양한 AI 동아리 활동과 진로·체험 프로그램 등을 운영하게 된다. 이를 통해 현장의 다양한 AI 전환 노력을 지원하며, 급격한 정책 추진으로 혼란이 유발되지 않고 교사·학생·학부모가 AI 대전환을 충분히 준비할 수 있도록 하겠다는 계획이다. 국가교육위원회와도 협업해 AI 교육 체계화를 위한 초·중등 교육과정 개정도 추진할 예정이다.

뿐만 아니라 비전공 대학생도 AI 기본 소양을 갖출 수 있도록 거점국립대 중심으로 AI 기본 교육을 강화하고, 우수 강좌·교원을 인근 대학 등과 공유할 수 있도록 한다. 2026년부터 30개 대학에 다양한 학문과 AI를 결합한 융합강좌, AI 윤리적 활용 등 다양한 교양강좌 개발을 지원한다. 대학생들이 과제 등에 생성형 AI를 광범위하게 활용하는 현실을 고려해, AI에 지나치게 의존하지 않고, 윤리적으로 활용할 수 있도록 AI 리터러시 역량을 포함할 예정이다.

성인 학습자를 위한 대책도 마련한다. 직무 관련 인공지능(AI) 역량을 키울 수 있는 재직자 에이아이디(AID,AI+Digital) 집중과정을 2025년 30교에서 2026년 38교로 확대하고, 언제 어디서든 AI 기본 소양을 함양할 수 있도록 케이무크(K-MOOC), 사이버대, 방송대 등 온라인 플랫폼을 활용한 AI 교육 지원도 강화한다. 또한, 30세 이상 성인 학습자가 경제적 부담 없이 AI·디지털 활용 역량을 개발할 수 있도록 디지털 평생교육 이용권도 확대한다.

AI 대전환이 지역 균형과 함께 이뤄지도록, 지역 단위 AI 교육도 강화한다. 우선, AI 교육지원센터를 2026년 3개 교육청에 설립하고, 2028년까지 전국 17개 시·도교육청 전체에 확대할 계획이다. 또한, 거점국립대를 지역 AI 거점대학(2026년 3개교, 300억 원)으로 집중 육성한다. 지역산업과 연계한 대학별 강점 학문 분야 학과와 AI 관련 학과 중심의 단과대학 설치, GPU 등 인프라 구축 비용도 지원한다. 이와 함께 내년 37개교 선정 예정인 AI 부트캠프는 지역 중심으로 선정하기로 했다. 이를 통해 우수 인재가 해당 지역에서 성장할 수 있는 기반을 강화하겠다는 방침이다.

과학고 및 영재학교의 AI·소프트웨어(SW) 특화 교육과정 및 프로그램 운영 지원 대상을 올해 14교에서 내년 27개 전체 과학고·영재학교로 늘리기로 했다. AI 인재 조기 양성에 힘을 쏟겠다는 취지에서다. 또한 학·석·박 통합 과정을 운영할 수 있는 신속 처리제(패스트 트랙)를 신설해, 우수 인재가 대학 입학 이후 5.5년 만에 박사학위를 취득하고, 20대 초중반에 산업·연구계로 진출할 수 있도록 제도도 손본다. 우수 교원이 정년을 마친 이후에도 계속 교육·연구에 참여할 수 있는 '국가석좌교수제(가칭)' 도입을 검토하고, 산학 겸임 등의 기준을 명확히 해 우수 인재의 해외 이탈 문제도 완화할 방침이다. 대학의 연구 성과가 창업을 통해 산업으로 이어질 수 있도록 창업 기금(펀드) 운영 등 창업 활성화도 지원한다.

성인·비전공 대학생도 AI 교육…산업·학문 전반서 AI 융합 인재 양성

교육부는 각 산업에서 요구하는 융합인재를 양성하는 데에도 지원책을 강화하기로 했다. 초·중등 단계부터 AI 융합인재 양성 기반을 마련하기 위해, 학생이 다양한 교과 지식을 활용해 융·복합적 문제를 해결할 수 있도록 스팀(STEAM) 교육을 강화한다. 인공지능 학습·연구의 기초가 되는 수학·과학 교과를 중심으로 학생들의 AI 데이터 역량을 강화하며, 지능형 과학실을 2027년까지 모든 초·중·고 학교에 확대할 계획이다.

이와 함께 이차전지, 바이오 등 첨단분야와 AI를 연계한 교육과정을 개발·운영할 수 있도록 지원하는 AX 부트캠프, 전문대학 대상 AID 활용을 확산하기 위한 AID 전환 중점 전문대학 사업을 신설한다.

미래 사회에서 요구되는 비판적 사고력과 생각하는 힘을 기르기 위해, 수업에서 학생 스스로 질문을 만들고 토론을 통해 사고를 확장하는 '질문하는 학교 선도학교'를 올해 104개교에서 2027년 200개교로 확대한다.

산업체와 직업계고·대학이 함께 교육과정을 설계하고 인재를 양성하려는 노력은 그동안 다양하게 이뤄져 왔다. 하지만 급변하는 AI 기술 발전으로 기업들은 인재 부족 문제를 호소하고 있다. 정부는 AI 인재양성 과정에 산업계의 참여를 확대하고, 다양한 방식을 통해 산업 현장에서 신속하게 활용 가능한 인재들을 양성한다는 계획이다.

AI에 특화된 마이스터고를 신규로 지정해 나감과 동시에 마이스터고 전공과목에 AI 활용을 유도하는 재도약 지원 사업 참여학교를 연간 7개교씩, 2030년까지 35개 신규 선정할 계획이다. AI 분야 중심으로 직업계고 학과의 재구조화를 확대하고, 2030년까지 모든 특성화고에 AI 리터러시·활용 역량을 강화할 수 있도록 적극 지원할 예정이다.

또한, 기업과 대학이 협약을 맺고 산업수요에 맞는 AI 인재를 양성하는 계약학과 및 계약정원제는 지속 확대하기로 했다. 졸업예정 학생들이 기업에서 직무 경험을 할 수 있는 인턴십 과정도 지원한다. 기업이 AI 인재를 직접 양성하는 사내대학원 설치 관련 제도를 정비하고, 산학협력을 통해 수행한 연구개발 성과물 등으로 학위를 취득할 수 있도록 하는 '산업학위제(가칭)'를 도입한다.





최교진 교육부 장관은 "인공지능(AI) 인재양성은 국가의 생존 전략 차원에서 모두가 함께 고민하고, 해결해야 할 과제"라면서 "교육부는 모든 국민이 일상에서 인공지능을 손쉽게 활용할 수 있도록 생애주기별 인공지능 기본 교육을 지원하고, 에이엑스(AX) 시대를 선도할 수 있는 인재를 양성할 수 있도록 하겠다"고 말했다. 또한 "인공지능 대전환과 인재양성은 정부 부처 전체가 힘을 합쳐야 하는 만큼, 관계부처와 협업도 강화해 나갈 것"이라고 강조했다.





