발레오 그룹, 753억 투자 대구서 자율주행 센서 공장 증설…투자협약 체결

대구시는 10일 시청 동인청사에서 발레오모빌리티코리아㈜(대표 김민규)와 첨단 자율주행 센서의 대량 양산체계 구축을 위한 공장 증설 투자협약을 체결했다.

글로벌 자동차 부품기업인 발레오모빌리티코리아는 첨단 자율주행 센서 핵심기술 고도화와 생산설비 확대를 위해 753억원(5200만 달러)의 추가 투자를 결정했다.

발레오모빌리티코리아의 총투자액은 2022년 대구국가산업단지 1단계 내 첨단 자율주행차 부품 생산구축을 위한 투자(745억원, 5600만 달러)에 이어 1500억원(1억 1200만 달러)에 달하게 됐다.

이번 투자를 통해 발레오 그룹은 대구를 자사의 글로벌 첨단 자율주행 센서 생산 거점으로 육성하겠다는 강력한 의지를 보여줬다.

이번 추가 투자 배경에는 대구시가 선제적으로 구축해온 미래 모빌리티 산업 생태계가 결정적인 역할을 했다. 대구시는 전기차 모터 소부장(소재·부품·장비) 특화단지 선정과 국내 최대 자동차 부품 클러스터를 기반으로, 발레오가 필요로 하는 부품 공급망 안정화 및 생산 효율화에 최적의 환경을 제공하고 있다.

또한, 경북대, 영남대, DGIST 등의 원활한 우수 인력 수급과 한국자동차연구원 대경지역본부, 지능형자동차부품진흥원 등 연구기관의 적극적인 지원으로 발레오의 첨단 기술 상용화가 한층 가속화되도록 뒷받침하고 있다.

발레오모빌리티코리아는 이번 투자를 바탕으로 2025년 매출 1천억 원 돌파, 2030년까지 6천억 원 이상 매출 달성을 목표로 하고 있다. 초음파 센서·레이더·컴퓨팅 유닛 등 자율주행 핵심부품의 대량 양산체계를 구축하고, AI 기반 자동화 설비를 확충해 글로벌 공급망 안정성과 기술 경쟁력을 강화할 계획이다.

이번 투자는 대구의 자율주행 부품 클러스터 조성 및 미래형 모빌리티 산업 생태계 구축의 촉매제가 되면서 대구가 대한민국을 대표하는 미래 모빌리티 혁신 거점으로 도약하는데 크게 기여할 것으로 기대된다.

김민규 발레오모빌리티코리아 대표는 "이번 추가 투자로 발레오모빌리티코리아가 대구에서 첨단 자율주행 분야의 글로벌 R&D 및 생산 선도기업으로 확고히 자리잡고, 이를 통해 일자리 창출, 지역 협력사와의 동반 성장, 지역 인재 양성 등 대구 경제 활성화에도 기여하겠다"고 말했다.





김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 "자율주행 부품 등 미래 모빌리티 산업에서 높은 위상과 기술력을 지닌 발레오모빌리티코리아가 2022년에 이어 추가 투자를 결정해 주셔서 진심으로 감사드린다"며, "발레오 그룹이 대구를 기반으로 미래 모빌리티 산업 생태계 확장과 고도화를 선도하는 기업으로 더욱 발전할 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





