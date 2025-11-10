프라다·티파니 옆에 라부부 매장 실화?…中서 최고 대접 받는 진짜 이유

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국 소비 둔화 속 '감정 소비' 유행

팝마트·믹스웨 등 인기

세계 최대 명품 소비국인 중국에서 '감정 소비'(Emotional Spending) 트렌드가 확산하고 있다. 중국의 경기침체가 장기화하면서 소비자들이 고가 명품 대신 작은 만족과 정서적 가치를 중시하는 방향으로 소비 패턴을 바꾸면서다. 기존 명품 브랜드의 자리를 새로운 감성형 브랜드들이 빠르게 대체하고 있다.

팝마트 매장 사진. 팝마트 홈페이지

10일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 "중국 우한의 한 쇼핑센터 1층 명품 매장 자리에 팝마트(Pop Mart) 매장이 새로 들어설 예정"이라고 보도했다.

보도에 따르면 '라부부'(Labubu) 피규어로 유명한 팝마트 매장은 내년 초 문을 열 예정이다. 같은 층에는 명품 주얼리 브랜드 티파니앤코와 이탈리아 명품 브랜드 프라다 매장이 나란히 입점해 있다. 매체는 "과거 1층은 명품 브랜드만이 차지했다"며 "피규어 브랜드가 들어서는 것은 소비 트렌드 변화의 상징으로 받아들여진다"고 전했다.

젤리캣과 톱토이 등 피규어 브랜드들이 중국 전역의 주요 상권에서 존재감을 키우고 있다. 글로벌 부동산 컨설팅 업체 JLL 차이나의 주재 리서치 책임자 잭키 주는 "소비자들은 이제 기능적 만족이 아니라 감정적 만족을 추구한다"며 "감정적 만족을 제공하는 대표적 상품이 트렌디한 수집용 피규어"라고 말했다. 그는 밀크티, 향수, 등산용품, 클라이밍장, 실내 녹지 확대 등도 이같은 '감정 소비' 트렌드의 일환이라고 덧붙였다.

길어지는 中 경기침체…정서적 가치 중시 '감정 소비' 트렌드 영향

중국은 팬데믹(전염병 대유행) 이후 성장세가 꺾이면서 소비 심리가 위축된 상태다. 부동산 경기 침체와 고용 불안도 지속되고 있다. 중국 국가통계국에 따르면 올해 9월 소매 판매 증가율은 3%로, 팬데믹 이전 20년간 10%대를 유지하던 수준에서 크게 낮아졌다.

글로벌 컨설팅 회사 베인앤드컴퍼니는 중국의 명품 시장이 2021년 4710억위안(약 96조원)으로 정점을 찍은 후 지난해 20% 감소한 3800억위안(77조6600억원)으로 떨어졌다고 분석했다. 올해에도 2~5% 추가 하락이 예상된다.

반면 감정적 가치를 내세운 브랜드들은 성장세를 이어가고 있다. 팝마트는 올해 3분기 매출이 전년 대비 약 245% 증가했고, 음료업체 믹스웨(Mixue)는 같은 기간 39% 늘었다.

라부부. 팝마트 홈페이지

소비 둔화로 인해 대형 쇼핑몰도 직격탄을 맞았다. 특히 통상 높은 임대료를 부담해온 의류 매장들이 큰 압박을 받는 모습이다. JLL에 따르면 중국 내 쇼핑몰 평균 공실률은 2019년 8% 미만에서 올해 9월 10.5%로 상승했다. 베이징·상하이·광저우·선전 등 1선 도시도 지난해 말 7.3%에서 올해 8.3%로 올랐다. 1일 평균 임대료 역시 2019년 상반기 평방미터당 25.60위안에서 올해 상반기 24.16위안으로 약 6% 하락했다.

KPMG 차이나의 앤슨 베일리는 "중국 내 신규 상업시설 개발 속도는 2021년 대비 25% 수준으로 둔화됐다"고 지적했다.

이에 따라 중국 쇼핑몰들은 의류 매장을 줄이고 피규어, 아웃도어, 골드 주얼리, 전기차 등 '감정 소비'를 자극하는 브랜드 입점을 늘리고 있다. 또 자연광 유입을 늘리고 실내 녹지를 확충하는 등 공간 디자인도 '감정적 만족'에 초점을 맞춰 새롭게 단장하고 있다.

홍콩 부동산 개발사 항룽 프로퍼티는 2025년 상반기 중국 내 상업자산 임대수익이 전년 대비 2% 감소한 31억9000만 홍콩달러(약 5968억)라고 밝혔다. 애드리얼 찬 항룽 프로퍼티 회장은 주주 서한에서 "중국 가계는 여전히 높은 자산 수준을 유지하고 있다"며 "다만 소비 형태가 과거와 달라졌을 뿐"이라고 설명했다. 그는 "금전적 가치뿐 아니라 정서적 가치를 중시하는 '신(新)소비 패러다임'이 형성됐다"고 말했다.





찬 회장은 팝마트, 믹스웨, 라우푸골드(Laopu Gold)는 새로운 소비 흐름을 대표하는 3대 브랜드로 꼽으며 "항룽의 중국 내 쇼핑몰에서도 이들 브랜드를 적극 유치하고 있다"고 전했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

