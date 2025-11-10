광주신세계안과, 스마일라식 수술 누적 9만 안 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김재봉 광주신세계안과 원장.

광주신세계안과는 스마일라식·스마일프로 시력교정 수술 누적 건수가 지난달 기준 총 9만 안을 돌파했다고 10일 밝혔다.

이는 지난해 8만 안 달성 이후 1년도 채 되지 않아 약 1만 안이 추가된 것으로, 단일 안과 기준으로도 이례적인 성과다.

스마일(Smile:Small Incision Lenticule Extraction) 수술이란 각막 최소 절개 방식으로 각막 표면을 투과하여 각막 실질에 레이저를 조사하는 방법으로 수술이 진행된다. 각막 절편을 만들지 않아 각막 손상이 적고, 기존 방식과 비교해 안구건조증, 각막혼탁, 원추각막증 등 기존 방식의 부작용 발생률을 낮출 수 있다는 장점이 있다.

또한, 수술 후 일상생활로 빨리 복귀할 수 있고, 통증이 적어 빠른 회복을 원하는 환자들에게 주목받고 있다.

광주신세계안과는 지난 2013년 광주·전남 최초로 스마일라식을 도입한 이후, 꾸준한 수술 실적과 환자 만족도를 기반으로 지역을 넘어 전국적인 신뢰를 쌓아왔다.

이번 9만 안 중에는 최신 장비인 비즈맥스 800을 활용한 '스마일프로' 수술 건수도 포함돼 있다. 스마일프로는 기존 스마일라식에 비해 더 정밀하고 안전한 수술로, 최근 1~2년 사이 전 세계적으로 20만 건 이상 시술된 차세대 시력교정술이다.

스마일프로와 스마일라식의 가장 큰 차이점은 레이저 조사 속도이다. 스마일프로는 단안 기준 10초 이내의 레이저 조사 속도로 기존보다 약 3배 정도 빨라졌다. 이로 인해 수술 중 환자의 부담은 줄고, 건조감, 감염 위험성은 낮아졌으며 회복 속도는 더욱 빨라졌다.

또한, 새롭게 탑재된 오큘라인 기능은 앉아서 검사할 때와 누워서 수술할 때 눈이 약간 돌아가는 경우를 인식하여 돌아간 난시 축을 잡아줘 정밀한 난시 교정이 가능하며, 센트럴 라인 기능은 수술 중 시축을 실시간으로 추적하여 보다 더 선명한 결과를 유도한다.

수술 중 안구를 고정하는 석션이 풀리는 석션로스 위험도 확연히 낮아져 환자와 의료진 모두의 피로도가 감소하는 장점이 있다.





광주신세계안과 김재봉대표원장은 "스마일수술은 많은 장점이 있지만, 각막 실질 분리를 의료진이 직접 수행하는 만큼 의료진의 풍부한 임상경험과 숙련도 등을 반드시 확인해야 한다"며 "특히 스마일프로는 스마일라식 수술 건수와 환자 만족도 등 다양한 조건을 충족한 안과에만 도입된 장비로, 스마일수술을 고려한다면 의료진의 집도 건수와 장비 보유 현황을 반드시 확인하는 것이 중요하다"고 덧붙였다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

