동남권원자력의학원-셀비온, 방사성의약품 신약 개발 맞손

“부산을 첨단 방사선의과학 거점으로”

동남권원자력의학원(의학원장 이창훈)이 ㈜셀비온과 손잡고 방사성의약품 신약 개발에 나선다.

의학원은 지난 7일 의학원 생활복지관에서 셀비온과 '방사성의약품 및 방사성 리간드 표적치료 분야 협력'을 위한 업무협약을 체결했다고 10일 전했다.

이 협약으로 두 기관은 ▲방사성의약품 및 표적치료 공동연구와 임상시험 ▲연구 인프라 및 공용기기 활용 ▲공동 연구과제 기획 및 참여 ▲동남권 방사선의·과학산업단지 활성화 등 여러 방면에서 협력키로 했다.

의학원은 지난해 가동한 방사성의약품 GMP(의약품 제조 및 품질관리) 제조소를 기반으로 연구개발부터 임상 활용까지 전 과정을 아우르는 역량을 강화할 방침이다. 셀비온은 이를 통해 부산·동남권 지역 방사성의약품 생산 거점을 확보하고, 공동 연구개발 인프라를 활용해 신약 경쟁력을 끌어올린다는 구상이다.

이창훈 의학원장은 "방사성의약품은 차세대 혁신 암 치료기술로 전 세계의 주목을 받고 있다"며 "부산의 동남권방사선의과학단지에 연구개발 기업들이 모이면 신속하고 효율적인 연구 성과를 낼 수 있을 것"이라고 말했다. 이어 "과학기술정보통신부·부산시·기장군과 협력해 첨단 방사선의과학단지 조성에 속도를 내고, 이번 협약을 실질적 상용화 성과로 이어가겠다"고 덧붙였다.

김권 셀비온 대표는 "해외에서도 방사성의약품이 차세대 기술로 주목받고 있다"며 "우리나라도 규제 완화, 경험 있는 연구진, 임상 가능한 병원 인프라만 갖춘다면 충분히 경쟁력이 있다"고 강조했다. 그는 "의학원의 GMP 시설과 숙련된 연구진, 동남권 방사선단지의 인프라가 결합하면 기초연구부터 상용화까지 최단기간 내 실현이 가능할 것"이라고 말했다.





2010년 설립된 셀비온은 방사성의약품 치료제·진단제 개발을 주력으로 하는 바이오 기업이다. 서울대 암연구소를 비롯해 한국원자력의학원, 분당서울대병원 내 연구소를 운영 중이며, 이번 협약을 계기로 일본·중국 등 해외 시장 진출에도 속도를 낼 계획이다.

동남권원자력의학원이 셀비온과 방사성의약품 신약 개발 업무협약을 맺고 기념촬영하고 있다.

