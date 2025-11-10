세종분석연구원, 제49회 국가생산성대회 KPC회장 표창 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

맞춤형 전자입찰 서비스로 공공 조달 참여 지원 성과 인정

AD

㈜세종분석연구원(대표이사 김석준)이 제49회 국가생산성대회에서 서비스 우수기업 부문 한국생산성본부(KPC)회장 표창을 받았다. 기업의 체계적 경영과 혁신 활동을 통해 모범적인 생산성 향상을 이룬 공로로, 지난 11월 4일 열린 시상식에서 수상의 영예를 안았다.

국가생산성대회는 경영의 과학화와 시스템화를 통한 기업 경영 혁신을 장려하고, 우수 기업을 발굴·포상함으로써 국가 경쟁력 강화를 목표로 하는 국내 최고 권위의 생산성 분야 행사다. 대통령 표창, 국무총리 표창, 산업통상부 장관 표창과 함께 KPC회장 표창이 수여되며, AI 기술 혁신과 디지털 전환 시대의 생산성 향상 분위기 조성에도 중요한 역할을 하고 있다.

㈜세종분석연구원은 정확하고 맞춤형 전자입찰 분석 정보 제공과 고객 만족 중심의 컨설팅을 통해 중소기업의 공공 조달 참여를 적극 지원하는 전문 기업이다. 특히 건설업체 등 현장 중심 고객을 위해 모바일 시스템을 개발·운영, 언제 어디서나 실시간으로 입찰 정보를 확인할 수 있도록 해 사용자 편의성을 높였다. 이번 수상은 중소기업의 공공 조달 참여 확대와 디지털 전환 시대 생산성 향상에 기여한 성과로도 평가된다.

회사는 앞으로 AI 기반 분석 시스템을 활용해 각 업종과 지역 특성에 최적화된 정보를 제공하고, 고객의 매출 증대와 함께 지속 가능한 성장을 추구할 계획이다. 아울러 공공 조달 참여 과정에서 나타날 수 있는 정보 격차를 줄여 중소기업이 보다 공정하고 효율적으로 경쟁할 수 있는 환경을 조성할 방침이다.





AD

김석준 ㈜세종분석연구원 대표이사는 "이번 KPC회장 표창 수상은 당사의 서비스와 기술력을 인정받은 뜻깊은 성과"라며, "앞으로도 AI 시스템을 통해 업종별·지역별 맞춤형 정보를 강화하고, 고객 매출 증대와 함께 성장하는 동반자로서의 역할을 더욱 충실히 수행하겠다"라고 말했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>