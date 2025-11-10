"생명 살리는 일 감사해"…조대여중 학생들, 소방서 방문한 사연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 9일 소방의 날을 맞아 조선대학교 여자중학교 2학년 학생 5명이 광주동부소방서를 찾고 친구들과 함께 준비한 손편지와 꽃 책갈피, 직접 구운 달걀을 소방관들에게 전달했다. 광주 동부소방서 제공

지난 9일 소방의 날을 맞아 광주 지역 중학생들이 동부소방서를 찾아 감사의 마음을 전했다.

이날 조선대학교 여자중학교 2학년 학생 5명은 광주동부소방서를 찾아 친구들과 함께 준비한 손편지와 꽃 책갈피, 직접 구운 달걀을 소방관들에게 전달했다.

한 학생은 "소방 관련 웹툰을 통해 소방에 관심을 갖게 됐다"며 "소방관이 정말 멋있는 직업이라고 생각한다"고 말했다. 또다른 학생은 "생명을 살리는 일이 멋지다고 생각해 구급대원이 꿈이 됐다"고 전했다.

광주 동부소방서로 전달된 손 편지·책갈피. 광주 동부소방서 제공

광주동부소방서는 학생들을 따뜻하게 맞이하며 소방차·구급차 체험을 진행하고 기념사진을 촬영하는 시간을 가졌다. 또 119구조견 캐릭터 '일구' 키링 등 홍보물품을 전달하며 안전문화 확산의 의미를 더했다.





김영일 동부소방서장은 "학생들의 따뜻한 응원은 그 무엇보다 큰 힘이 된다"며 "국민의 관심과 격려에 보답할 수 있도록 시민의 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

