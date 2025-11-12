본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[THE VIEW]AI가 만든 '어닝 서프라이즈' 시대

김희윤기자

입력2025.11.12 14:10

시계아이콘01분 57초 소요
언어변환 뉴스듣기

실물경제로 번지는 기술투자 효과
데이터센터·설비투자가 이끄는 美 성장사이클

[THE VIEW]AI가 만든 '어닝 서프라이즈' 시대
AD

미국 기업들의 3분기 실적 발표가 마무리되고 있다. 시장의 불안한 시선과 달리 뚜껑을 열어본 실적은 예상을 크게 웃돌았다. 경기 둔화 우려에도 다수 기업이 이익 성장세로 돌아서며, 미국 경제의 펀더멘털이 여전히 견조함을 입증했다. 이번 성장의 핵심 동력은 단연 인공지능(AI)이다. 고무적인 점은 AI 성장의 열기가 소수 기술주를 넘어 시장 전반으로 확산되고 있다는 사실이다.


이번 실적 시즌에서 가장 눈에 띄는 것은 애널리스트 예상치를 웃돈 기업의 비율이다. 바클레이즈 리서치에 따르면 이번 분기 '어닝 서프라이즈' 비율은 최근 16년 내 최고 수준을 기록했다. 높은 인플레이션과 금리 환경 속에서도 기업들이 비용을 효율적으로 관리하며 수익성을 방어하고 있음을 보여주는 대목이다. 시장의 체력이 예상보다 훨씬 강하다는 뜻이다.


이 같은 회복세는 대형 기술주에만 국한되지 않는다. 임금 상승과 자금 조달 부담으로 큰 타격을 받았던 중소형주들도 이익 회복의 조짐을 보이고 있다. 제너럴모터스가 관세 부담을 예상보다 빠르게 줄이면서 주가가 급등한 사례는 상징적이다. 무역 불확실성과 같은 거시적 악재가 시장 전반에 미치는 충격이 생각보다 제한적임을 보여준다.


그럼에도 불구하고 성장의 양과 질을 동시에 주도하는 분야는 기술, 특히 AI다. S&P 600 중소형주 지수에서 기술주의 순이익 비중은 10%에 불과하지만, 전체 이익 증가 기여도는 절반을 웃돈다. 이는 AI가 기업 규모를 가리지 않고 전방위적으로 생산성과 이익 개선을 이끌고 있음을 의미한다. 실제로 나스닥 100 지수에서 기술주의 비중은 54%에 달하며, AI 관련 투자와 수요가 실질적인 수익 개선으로 이어지고 있음을 보여준다.


그러나 지난주 시장은 AI 기대의 이면을 다시 돌아보게 했다. 엔비디아, AMD 등 주요 AI 관련주가 단기 급락하면서 나스닥이 크게 흔들렸고, 'AI 버블' 논란이 재점화됐다. 단기 과열에 따른 조정이지만, 고평가에 대한 경계심이 시장 전반으로 확산되면서 한국 증시도 동반 약세를 보였다. 국내에서도 반도체와 AI 장비주를 중심으로 차익 매물이 쏟아졌고, 코스닥 지수가 2% 이상 하락하는 등 민감한 반응을 보였다. 이는 글로벌 AI 투자 사이클이 미국을 넘어 한국과 아시아 시장에도 긴밀히 연결돼 있음을 보여준다.

[THE VIEW]AI가 만든 '어닝 서프라이즈' 시대 AI 투자의 중심이 ‘사람이 일하던 오피스’에서 ‘데이터센터’로 이동하고 있다. 사진은 미국 일리노이주 디캘브 205만㎡ 부지에 조성된 메타 데이터센터. 사진 메타 디캘브 데이터센터 페이스북

일각에서는 소수 거대 기술주에 대한 과도한 집중이 시장 왜곡을 낳는다고 우려한다. 그러나 최근 데이터는 이러한 시각을 일부 완화시킨다. 과거에는 기대감이 주가를 끌어올렸지만, 이제는 실제 이익이 주가를 따라잡고 있다. 골드만삭스에 따르면 S&P 500 상위 10개 기업이 전체 시가총액의 약 30%를 차지하며, 이익 기여도 역시 비슷한 수준에 근접하고 있다. 특히 상위 5개 기업의 경우 이익 증가율이 주가 상승률을 앞서기 시작했다. 이로 인해 주가수익비율(PER) 등 밸류에이션 지표는 오히려 안정세를 보이고 있다.


더 중요한 변화는 AI가 단순히 주식시장 내 기대감에 그치지 않고, 실물경제 전반에 막대한 투자를 촉발하고 있다는 점이다. 2023년 이후 AI 관련 설비투자는 GDP 대비 약 0.9%포인트 증가했으며, 이는 약 2700억 달러, 한화로 370조 원 규모에 달한다. 데이터센터 건설에 투입되는 자금은 한때 미국 경제의 상징이었던 오피스 건설 지출 규모와 맞먹는다. 일부 전망은 2025년 상반기 미국 GDP 성장 기여도의 90% 이상이 AI 관련 투자에서 나올 것으로 본다.


역사적으로 대규모 기술 투자는 초기에는 비용으로 인식되지만, 시간이 지나면 생산성 향상이라는 실질적 결실로 이어졌다. 철도, 전기, 인터넷 혁명 모두 그러했다. 인터넷 혁명만 보더라도 이후 10년간 미국 GDP를 기존 추세보다 15% 이상 끌어올렸다. 현재 AI 투자는 GDP 대비 비중으로 볼 때 인터넷 혁명 초기의 절반 수준에 불과하다. 여전히 성장 여력이 충분하다는 뜻이다.


미국의 30조 달러 규모 경제에서 AI가 생산성을 단 10%만 높여도 3조 달러의 추가 부가가치를 창출할 수 있다. 이번 3분기의 '깜짝 실적'은 AI 투자가 단순한 거품이 아니라 이미 실물경제로 확산되고 있는 구조적 변화의 신호임을 보여준다. 단기 조정에도 불구하고, 기술 혁신이 이끄는 새로운 성장 사이클은 여전히 진행 중이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

박성규 미국 윌래밋대 교수




김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
기금·공제 대해부
  • 25.11.1106:58
    ⑦위기에 강한 기금… '안정형수비수' 경찰공제회
    ⑦위기에 강한 기금… '안정형수비수' 경찰공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 2022년은 글로벌 금융시장이 시련을 겪은 해였다. 주요국 중앙은행의 금리 인상

  • 25.11.1006:53
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자자들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 공무원연금 기금이 수급자 급증과 보험료(기여금) 수입 정체라는 구조적 딜레마

  • 25.11.0707:00
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 군인공제회의 성장이 가파르다. 최근 5년간 연평균 자산 성장률은 12%로, 지난해

  • 25.11.0607:00
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금ㆍ공제회에 대해 심층 분석해 본다. 대한지방행정공제회(행정공제회)는 2003년 5월 코람코자산신탁의 부동산투자펀

  • 25.11.0507:00
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 사립학교교직원연금공단(사학연금)은 2013년 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q가 잡

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.1011:11
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사

    대통령실은 배당 확대를 통한 주주가치 제고 등의 실효성을 높이기 위해 국민 의견에 당·정·대가 화합하는 자세가 필요하다는 입장이다. 이를 두고 배당소득 분리과세 최고세율을 낮추는 방향에 힘을 실어 준 것이라는 해석이 나온다. 이재명 대통령이 '생산적 금융 대전환'을 꾸준히 강조해 온 만큼 지속적인 증시 부양을 위해 배당소득 분리과세 최고세율을 35%(정부안)에서 25%로 10%포인트 완화하는 방안이 유력하게 검토되는

  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

  • 25.10.3014:38
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(10월 29일) 소종섭 : 최민희 민주당 의원(과학기술정보방송통신위원장, 약칭 과방위원장)과 관련해 논란이 계속되고 있습니다. 이번에는 최 의원의 딸이 자신의 SNS에 결혼한 건 지난해 8월이라고 표시했다는 보도가 나왔어요. 최 의원은 국감 끝나고 해명

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기