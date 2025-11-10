한화이글스, 창단 40주년·한국시리즈 준우승 기념 '불꽃 축제'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 30일 대전 엑스포과학공원·엑스포다리 일원서 열려

이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

한화구단이 오는 30일 한화이글스 창단 40주년과 한국시리즈 준우승을 기념해 대전 엑스포과학공원 및 엑스포다리 일원에서 불꽃축제를 개최한다.

이장우 대전시장은 10일 주재한 주간업무회의에서 한화 불꽃축제 개최의 안전대책과 고향사랑기부제 답례품 확대, 예산 효율화 등을 지시했다.

이 시장은 대전시 한화 불꽃축제 개최와 관련해 "축제 방문자 예측을 보다 넉넉히 잡아 대비해야 한다"며 "예측보다 더 많은 방문객이 몰리면 안전과 교통에 있어 대책을 담보할 수 없다"고 밝혔다.

이날 불꽃놀이와 드론쇼 등 대규모 불꽃 향연이 펼쳐질 예정이다.

이 시장은"서울과 부산 등지에서 개최된 대규모 불꽃쇼 매뉴얼도 참고해 교통과 안전 대책등에 만전을 기해달라"고 말했다.

사진=대전시 제공

또 고향사랑기부제 답례품 확대를 지시했다.

이 시장은 "고향사랑기부제 답례품으로 지역대표 빵집과 디저트 업체 상품뿐만 아니라, 다양한 지역 소상공인 상품이 참여해 지역경제 선순환 구조를 만들어야 한다"며 꿈돌이 굿즈 상품과 꿈돌이 호두과자·라면 등 지역 상징 품목의 공급량 확대도 주문했다.





이와 함께 예산과 관련해 이 시장은 "각 실·국의 주요 사업이 당초 본예산에 반영되지 않았더라도 추경을 통해 조정할 수 있도록 탄력적으로 대응하라"며 예산 효율화를 강조했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

