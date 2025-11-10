영덕 강구면, 자매도시 청주 북이면 ‘제20회 한마당 큰잔치’ 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

충청과 경북이 만났다



화합에너지 웃음 가득

경북 영덕군 강구면은 지난 8일 자매결연 도시인 충북 청주시 북이면에서 열린 '제20회 한마당 큰잔치' 행사에 참여해 지역 간 우호와 협력관계를 다졌다.

영덕군 강구면과 청주시 북이면의 지자체 관계자들이 제20회 한마당 큰잔치 참가를 기념하고 있다. 영덕군 제공

이번 방문단에는 남희동 강구면장을 비롯해 김용태 강구면 발전협의회장과 위원 등 민·관으로 구성된 20여명으로, 이들은 행사 관계자들의 노고를 격려하고, 북이면 주민자치위원회와 함께 오찬을 즐기며 친목을 도모했다.

이 자리에선 고향사랑기부제 상호 기탁, 지역특산품 장터 운영 등 내년도 신규 협력사업 발굴에 대한 논의도 함께 이뤄져 두 지역 간의 우의와 협력의 기반을 이어가는 뜻깊은 시간이었다.

남희동 강구면장은 개회식 축사를 통해 "강구면과 북이면은 지리적으로 가까운 거리는 아님에도 매년 상호 방문이 이어져 마음의 거리는 점점 가까워지고 있다"며 "임상묵 북이면장님 그리고 신병일 주민자치위원장과 함께 두 도시 간 상생 발전을 위해서 지속적인 교류 활동을 추진해 나가겠다"라고 뜻을 전했다.





강구면과 북이면은 2023년 11월 자매결연 협약을 체결한 이후 문화·경제·행정 등 다양한 분야에서 협력의 폭을 넓혀가는 중이며, 지방 소멸이라는 공동의 과제를 해결하기 위해 연대를 강화해 나갈 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

