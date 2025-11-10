KB금융, ESG 위험관리 역량 최고 수준 인정받아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 ESG 리스크 평가기관

서스테이널리틱스 평가

국내 금융그룹 유일 2년 연속 최고 등급

KB금융지주가 글로벌 환경·사회·지배구조(ESG) 리스크 평가 기관인 서스테이널리틱스(Sustainalytics)의 '2025년 ESG리스크 관리 역량 평가'에서 국내 금융그룹 중 유일하게 2년 연속 Low Risk 등급을 획득했다.

서스테이널리틱스는 세계적인 투자 연구 기관 모닝스타(Morningstar)의 자회사로, 매년 전 세계 약 1만6000개 기업을 대상으로 ESG 관련 리스크 노출도와 관리 수준을 평가한다.

ESG 리스크는 기후변화, 인권, 윤리 등 비재무적 이슈로 인해 기업의 재무성과나 평판에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험요인으로, 서스테이널리틱스는 지속가능금융, 금융소비자보호, 내부통제 등 지속가능경영의 핵심 요소를 중심으로 금융회사를 평가하고 있다.

KB금융은 이번 평가에서13.9점을 기록하며, 2년 연속 'Low Risk' 등급을 획득했다. 특히, '기업지배구조', '지속가능금융', '금융소비자보호' 등 주요 항목에서 높은 평가를 받았다.

이 같은 평가에 대해 KB금융은 이사회 산하 'ESG위원회'를 중심으로 안정적인 지속가능경영 체제를 구축하고, 지속가능금융 확대를 통해 친환경·혁신산업에 대한 투자와 금융지원 강화, 고객 중심의 금융서비스 제공 및 금융소비자 보호체계 강화 등 전 계열사와 함께 ESG경영 실천을 강화해 왔기 때문이라고 밝혔다.





KB금융 관계자는 "이번 성과는 KB금융의 ESG 리스크 관리 역량이 대외적으로 인정받은 결과"이며 "앞으로도 ESG 리스크 관리 체계를 더욱 고도화해 지속가능한 경제와 사회의 성장에 기여하는 금융그룹으로 나아가겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

