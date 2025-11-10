신영증권, 증권업계 최초 AI 에이전트 방식 '불완전판매 모니터링솔루션' 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

황성엽 신영증권 대표이사(오른쪽에서 세 번째)와 최은진 젠티 대표(오른쪽에서 네 번째)가 업무 협약식 후 기념촬영을 하고 있다. 신영증권

신영증권은 AI 전문기업 '젠티'와 협력해 금융 특화 AI 모델을 개발하고 증권업계 최초로 AI 에이전트방식 '불완전판매 모니터링솔루션(AIVS)'을 도입했다고 10일 밝혔다.

'불완전판매 모니터링 솔루션'은 AI 에이전트 기술을 적용해, 단순 키워드 검출을 넘어 대화의 전체적인 맥락을 분석하고 투자자에게 수익 보장이나 결과를 암시하는 표현 등 불완전판매로 해석될 수 있는 부분을 자동으로 검출한다. 또한 상품별 필수 고지 항목의 고지 여부를 스스로 확인할 수 있어 상담 녹취 전수에 대한 모니터링이 가능해졌으며, 불완전판매를 사전에 예방할 수 있게 됐다.

이번 솔루션 구축을 위해 금융 상품 판매에 사용되는 용어를 음성 합성 기술로 학습 데이터화하고, 약 1만4000시간의 음성 데이터를 학습한 금융 특화 음성인식 모델과 금융 특화 거대언어모델(Large Language Model)을 자체 개발해 인식 정확도를 높였다. 특히 금융 특화 거대언어모델은 대량의 데이터를 단순히 학습하는 것이 아닌 소형언어모델(sLLM)을 적용해 신영증권의 업무 목적에 최적화된 데이터셋을 효율적으로 학습함으로써 시스템 효율성을 확보했다. 또한 온프레미스(On-premise)로 구축돼 고객정보의 외부 유출 걱정 없이 인공지능 기능을 이용할 수 있다.

이번 프로젝트는 2025년 1월 개발을 시작으로 실증 테스트를 거쳐 불완전판매 검출 에이전트를 구축하였으며, 지난 10월 본격 도입했다. 신영증권은 이를 기반으로 리스크 관리와 고객 보호, 컴플라이언스 효율성을 한층 강화하고 향후 다양한 기능별 금융 특화 AI 솔루션도 순차적으로 도입할 계획이다.





구정본 신영증권 미래금융팀 이사대우는 "AI 기술을 활용한 불완전판매 모니터링솔루션을 조기에 도입함으로써 시스템이 불완전판매를 사전에 탐지하고 직원은 분석 및 개선 활동에 집중할 수 있게 돼 인력 효율성을 크게 높일 수 있었다"라며 "앞으로도 금융소비자 보호와 컴플라이언스 강화를 위한 디지털 혁신을 지속해 나갈 것"이라고 강조했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

