"사전 경고했는데"…'괴물 파도'에 관광객 휩쓸려 3명 사망·15명 부상

"앞서 높은 파고와 강풍 가능성 경고"

"해변 산책 자제 당부했지만…"

아프리카 서북쪽 대서양에 위치한 스페인령 카나리아 제도에서 거대한 '괴물 파도'가 해변을 덮쳐 산책 중이던 관광객들이 휩쓸려 숨지거나 다치는 비극이 일어났다.

9일 로이터, 데페아(DPA) 통신 등 외신에 따르면 지난 8일 휴양지로 유명한 카나리아 제도의 최대 섬인 테네리페 섬 북부 해변을 대형 파도가 덮쳤다. 이로 인해 관광객 등 산책객들이 삽시간에 바다에 빠지며 다수의 희생자가 나왔다.

현지 신문 디아리오 데 아비소스는 파도가 거셌던 이날 순식간에 해변을 때린 큰 파도에 휩쓸리며 네덜란드 여성 관광객을 포함한 일행 총 10명이 바다에 빠졌다고 설명했다.

이를 목격한 인근 주민과 관광객이 출동한 구급 헬기와 합심해 구조에 나섰다. 하지만 네덜란드 여성이 끝내 심장 마비로 사망했고, 또 다른 3명은 중상을 입고 병원으로 이송됐다.

현지 구조 당국 "이 사고와 별개로 섬 남부의 엘 카베소 해변에서도 한 남성이 물에 뜬 시신으로 발견되는 등 이날 테네리페 섬 해변 곳곳을 강타한 파도로 인한 4건의 사고로 모두 3명이 사망하고 15명이 다쳤다"고 밝혔다.





당국은 "사고에 앞서 현지 주민과 관광객들에게 높은 파고와 강풍 가능성을 경고하며 해변 산책을 자제할 것을 당부했었다"고 덧붙였다.





